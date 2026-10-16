Colau promete a Podemos una "amplia representación" en Frente Amplio: "Tienen una oferta muy generosa"

Ada Colau ha hecho este viernes un último intento desde Zaragoza para que Podemos se una al Frente Amplio.

Asegura que la formación morada tiene una oferta "muy generosa" sobre la mesa y que las puertas van a estar abiertas "hasta el último minuto".

Sin entrar en detalles, ha remarcado que el planteamiento permitiría a los de Irene Montero tener una "amplia representación".

"Aquí no sobra nadie. La ciudadanía no entendería que en un momento histórico como este les fallásemos, que las fuerzas progresistas no dejaran de lado cualquier pequeña diferencia que puedan tener y pongan por delante sus objetivos", decía desde la capital aragonesa, donde ha presentado su alianza con Chunta Aragonesista (CHA).

Colau no da "nada por perdido" a escasas horas de que se cierre el plazo de presentación de coaliciones y ha recalcado que son las organizaciones políticas las que se tienen que poner al servicio de la ciudadanía y no al revés.

Especialmente teniendo en cuenta que la diferencia entre ir juntos o separados no es simplemente un escaño más o menos, sino "multiplicar los resultados y poder quitar varios diputados a la extrema derecha".

Según ha dicho, los votos de izquierda tienen que ser "un motor de transformación" y de conquista de derechos.

"Perfectamente posible"

Preguntada por Podemos, ha afirmado que el acuerdo es "perfectamente posible" y que hay "coincidencia programática": "Lo que tenemos que hacer es obedecer al mandato de la ciudadanía. Para eso estamos aquí".

La candidata ha asegurado que no ha habido "ninguna respuesta específica" a su ofrecimiento de dar un paso a un lado o incluso cambiar el nombre de Frente Amplio si así se conseguía la adhesión de Podemos.

"Yo no tengo ningún problema de rencor con nadie ni ninguna pelea. En política estamos para servir a la gente. Si en algún momento se valorara que es mejor poner otra cara al frente de esta candidatura, yo estaría encantada. Eso tiene que valer para todas nosotras", insistía.

La exalcaldesa de Barcelona ha reivindicado una portavocía "muy coral" y ha llegado a asegurar que están en juego "las vidas de miles y miles de personas".

Recado a Rufián

Colau también ha dejado un recado para Gabriel Rufián, a quien ha criticado por decir que se ha fracasado.

"Nosotros no nos damos por fracasados. Le pido que no baje los brazos, aquí no hemos venido a rendirnos. Hay que trabajar hasta el último aliento", aseguraba.

Lejos de quedarse ahí, le ha acusado de "complicar la situación" al anunciar un acuerdo parcial con Podemos que en lugar de ayudar a la unidad de la izquierda ha contribuido a su división.

"Está a tiempo de rectificar y seguro que en estas horas puede hablar con Podemos y animar a esa candidatura única de izquierdas", subrayaba.

Negociaciones por el Senado

A Colau también se le ha preguntado por una posible alianza con el PSOE en las listas del Senado.

Aunque le consta que todas las fuerzas progresistas están hablando a todos los niveles para "maximizar las formas de presentarnos", por el momento no se ha cerrado ningún acuerdo.

En clave aragonesa

En clave aragonesa, el presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha confirmado que las candidaturas se desarrollarán a partir de la próxima semana.

En cuanto al programa, habrá dos paquetes: uno estatal y una agenda aragonesa en la que se reclamará el corredor Cantábrico-Mediterráneo, el cercanías o una nueva financiación que tenga en cuenta la despoblación y la orografía.

Chunta encabezará la lista de Zaragoza, mientras que en Huesca y Teruel "no está definido".

¿Y podría extenderse esta alianza a las municipales de mayo? Pueyo ha reconocido que se está trabajando muy bien y que, al final, el hecho de que haya lealtad y respeto "es la clave para que pueda funcionar todo". "Así que quién sabe", continuaba.

Con Podemos llevan hablando meses y la relación es "muy buena en lo personal". "Lo que nos duele es que ahora mismo no haya esa capacidad de llegar a un acuerdo donde estemos todos y todas", manifestaba.

Mientras, Marta Abengochea (IU), ha destacado que "es la ciudadanía la que nos ha traído hasta aquí". Cree que la huelga general puede ser "un punto de inflexión", y no ha ocultado que el acuerdo ha supuesto "una generosidad difícil de imaginar".

"Si IU es algo es coherente, responsable y comprometida. Siempre estamos a la altura del momento histórico. Era un acuerdo totalmente necesario", afirmaba.

Por su parte, Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid, ha subrayado que el acuerdo de Aragón ensancha las filas de quienes no se conforman con ser cronistas de la realidad.

"Buscamos catapultar este país en materia de derechos y libertades. No estamos dispuestos a retroceder 50 años", agregaba.