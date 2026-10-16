La china Leapmotor inicia "un nuevo capítulo" en Zaragoza: arranca la producción del modelo B10 y pone fecha al B05

La planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) acoge este viernes una jornada destacada con la puesta de largo de la producción del Leapmotor B10.

El modelo de la marca asiática ha comenzado a fabricarse este mes y, en poco tiempo, se sumarán de forma progresiva una serie de prototipos. Leapmotor ya ha puesto fecha al siguiente.

Según ha confirmado el CEO de Leapmotor International, Danilo Annese, el B05 comenzará su fabricación en la planta zaragozana en el primer semestre de 2027. Annese lo ha descrito como "el primer gran ventas" de la compañía.

Ratifica, ha dicho, "el compromiso inquebrantable" de Leapmotor con Stellantis y la fábrica zaragozana que en el futuro acogerá la fábrica de baterías para vehículos eléctricos.

El presidente y fundador de Leapmotor, Jiangming Zhu, ha destacado la vocación "internacional" de las instalaciones de Figueruelas. El objetivo es que las nuevas innovaciones tecnológicas permitan reducir los tiempos de fabricación en el futuro y se pueda "optimizar" la cadena, según Zhu.

"Una empresa china puede cooperar con una empresa europea internacional. Espero que nuestro sector pueda tener muchos más ejemplos como este", ha valorado.

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