CHA e IU forman el Frente Amplio Aragón y tienden la mano a Podemos, que se lanza en solitario al 29-N

Una larga reunión hasta última hora de la noche fructificó, tres años después, en un acuerdo de unidad casi completo entre los partidos a la izquierda del PSOE en Aragón para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Movimiento Sumar Aragón, Recortes Cero y el Partido Verde integrarán la candidatura CHA-Frente Amplio, tal como confirmaron las formaciones implicadas.

Solo Podemos se ha quedado fuera de la coalición, si bien los partidos tienden la mano todavía a los morados. En paralelo, estos habían activado su proceso de primarias para las generales con candidatos únicamente al Congreso.

Quedan por definir muchos detalles de la candidatura pero CHA contará con el puesto de salida al Congreso, tal como confirmó el partido a su militancia en una circular interna. Esta se envió casi a medianoche, al alcanzar el acuerdo con todos los partidos menos Podemos.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN apuntaban a lo largo de la jornada que todos seguían dentro. El punto y aparte llegó en la reunión celebrada en la sede de CHA, que ahora deja a los morados.

Aunque las negociaciones se habían tornado de difícil encaje, todos los escenarios seguían abiertos, explicaban, llegados al último día para formalizar pactos ante la Junta Electoral. Las discrepancias entre las formaciones con representación estatal tampoco habían sido un impedimento.

A ello se unen los propios movimientos en Aragón las últimas horas. El partido morado, en la línea de la dirección estatal, lanzó sus propios procesos internos tanto para las generales como a nivel orgánico dentro de un alineamiento que arrancó hace semanas.

María Goikoetxea, apoyada en un acto de campaña por Irene Montero e Ione Belarra Javier Cebollada EFE

A través de la figura de María Goikoetxea, futura candidata al Ayuntamiento de Zaragoza, Madrid entró la semana pasada de lleno en las conversaciones para la candidatura única. Ahora, miembros ligados a la que fuera candidata el 8-F llenan las listas de las primarias.

Entre ellos destacan Alicia Arteaga, la concejal de Ricla (Zaragoza) que formó parte de la papeleta por la provincia central, Silvia Lahuerta y Anastasio Ramón (Teruel).

Eso sí, no figuran candidatos al Senado. No ha trascendido si, como ha ocurrido en otras comunidades, Podemos y otros partidos de la izquierda prescindirán de esta vía en detrimento del PSOE, ni si el acuerdo de Frente Amplio abordará esta cuestión.

A esto se suman los posibles cambios internos. Y es que la militancia está convocada a una asamblea abierta este viernes desde las 18.00 horas.

El llamamiento se ha realizado a través de redes sociales y círculos internos y recoge como uno de los asuntos a tratar los cambios en la coordinadora autonómica, "dimisiones y procesos electorales externos e internos y posibles alianzas".

Todo ello a horas de cerrarse un proceso negociador en el que los principales dirigentes orgánicos en Aragón han sido relegados por figuras afines a Madrid. "Apagón informativo", resumían fuentes de este sector. De facto, el coordinador autonómico, Ricard Mitjana, ha sido apartado.

IU, Frente Amplio y Podemos

Fuera del hermetismo creado en Aragón, las respectivas direcciones nacionales de IU y Podemos no se habían mojado sobre las negociaciones entre ambos en la Comunidad. En este caso, aparece el factor de CHA, que lideró el espacio en votos y diputados (6) las pasadas autonómicas y ahora se ha propuesto liderar la "papeleta única aragonesista".

Desde Chunta Aragonesista, que lanzó la propuesta de unidad, se ha repetido una consigna desde hace varios días pese al silencio generalizado. El partido apuntaba "optimismo", y así ha sido, para lograr el acuerdo, aunque sin romper la discreción.

Los aragonesistas son conscientes de que el nuevo escenario permite atar el diputado por Zaragoza que ostentaron Jorge Pueyo y Laura Vergara (Movimiento Sumar) esta legislatura y han preferido no hablar sobre la posibilidad de ir en solitario. Si bien, como se extrae de los comicios de febrero, era una vía factible.

Jorge Pueyo, en las Cortes de Aragón Cortes de Aragón

El partido no ha entrado a valorar posibles rumores sobre quienes encabezarán las listas. Ni ahora, ni desde el apresurado adelanto electoral que cogió a las izquierdas en una fase muy prematura de contactos.

Pueyo no aclaró el pasado mes de septiembre si su voluntad como fuerza mayoritaria era liderar las papeletas. No obstante, se ha respetado esa proporcionalidad al menos en los primeros puestos.

El plazo para presentar candidatos va del 21 al 26 de este mes de octubre.