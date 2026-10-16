Las bases de Podemos piden a Montero negociar un acuerdo 'in extremis' con CHA y Frente Amplio en Aragón

Las bases de Podemos de toda España han instado este viernes al partido a seguir buscando acuerdos de coalición para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así se extrae de los resultados de la consulta lanzada por la formación, que no se ha integrado en la candidatura CHA-Frente Amplio Aragón y salió de la mesa de negociación este jueves por la noche.

Los morados tienen apenas ocho horas por delante para determinar su futuro.

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