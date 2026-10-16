Ángela, dueña de una marca aragonesa que conquista los almacenes de lujo en Europa: "Vendemos el 65% fuera"

La moda aragonesa vuelve a situarse en el foco internacional gracias a la firma Laganini, que consolida su proyección exterior con su llegada a dos de los grandes almacenes de lujo más prestigiosos del mundo, Le Bon Marché, en París, y Liberty, en Londres.

Esta expansión arrancará el 19 de octubre en Le Bon Marché y se hará efectiva durante la segunda quincena de octubre en Liberty.

Para este desembarco, Laganini ha preparado una selección de sus prendas más emblemáticas.

"Vamos sobre todo con nuestros icónicos. Al final tenemos bastantes referencias en cada colección, pero vamos con la prenda más icónica de la marca, nuestra chaqueta Shanghai, que es la más emblemática, y nuestros abrigos Dynasty",ha anunciado Ángela Jordá, fundadora de la firma.

Fundada bajo la filosofía del slow fashion y el lema "feel good design", la firma destaca en el mercado por su diseño reconocible, la producción íntegra en España y la confección en series limitadas.

“Llegar a los escaparates de París y Londres con apenas tres años de trayectoria demuestra que el mercado internacional valora la autenticidad, los acabados y la permanencia de las prendas”, ha expresado Jordá.

La presencia en Londres y París responde tanto a la demanda de su comunidad como a la estrategia de la firma, que ya concentra el 65 % de sus ventas en el extranjero, comercializa sus productos en más de 50 países y tiene como principales mercados Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

"Con este tipo de grandes almacenes no puedes tú tocar su puerta. Son ellos los que hacen la captación de marcas que consideran que están en el radar y que les resultan interesante. Dos grandes como Liberty y Le Bon Marché nos dan ese respaldo de que las cosas se están haciendo bien, y por supuesto nos dan más ganas de mejorar y continuar avanzando cada día. El 65 % de nuestras ventas se focalizan en el extranjero", ha destacado la fundadora.

Asimismo, la llegada a estas dos ciudades europeas supone un nuevo hito en la expansión de Laganini: "Como fundadora, estar presente en dos ciudades tan importantes para el mundo de la moda es un sueño. Me hace muchísima ilusión», ha expresado Jordá.

Marca Aragonesa

En solo tres años, Laganini ha pasado de ser un proyecto unipersonal creado desde casa a convertirse en una de las firmas españolas de moda con mayor proyección internacional.

Desde su nacimiento en 2023, la marca ha experimentado un crecimiento acelerado, impulsado por la respuesta del público, la expansión de su equipo y la consolidación de su presencia física.

"La marca nació en 2023 y empecé prácticamente sola en mi casa. Lanzamos la firma a través del canal online, con una colección reducida y unidades limitadas que nos permitían mantener la calidad de las prendas mediante el sistema de producción bajo pedido. Desde el lanzamiento, la acogida ha sido buenísima y, de hecho, ya con la primera colección registramos un volumen muy elevado de ventas en el extranjero", ha explicado Ángela al recordar los inicios de la firma.

La evolución de Laganini se ha desarrollado a través de distintas etapas, marcadas por el crecimiento del negocio y la progresiva profesionalización de su estructura.

En 2024, su segundo año de trayectoria, la firma dio un paso decisivo con la incorporación de los primeros miembros del equipo para responder a la creciente demanda.

Durante 2025 y 2026, Laganini ha entrado en una fase de maduración empresarial, avanzando en la consolidación de su estructura organizativa. Actualmente, la compañía cuenta con una plantilla de ocho personas y ha establecido su primer espacio de venta físico, su showroom en Zaragoza.

"Los dos últimos años han sido los decisivos. El segundo año fue en el que adquirí equipo y este tercer año ya estamos en una fase de maduración de la empresa, siendo ocho personas en el equipo. Estamos consiguiendo los objetivos paso a paso, pero de una manera bastante acelerada", ha señalado la fundadora.

Con la vista puesta en 2027, Laganini se prepara para afrontar una nueva etapa de crecimiento. Entre los principales objetivos de su hoja de ruta a medio plazo destaca la apertura de su primera tienda retail propia en Madrid, con la intención de acompañar la expansión de la marca de nuevas estrategias que permitan consolidar su desarrollo.

"Para 2027 estamos buscando nuestro propio punto "retail" en Madrid, ya que queremos que un poco que ese crecimiento de la marca vaya de la mano de otras estrategias que acompasen", ha subrayado Jordá.