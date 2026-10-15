Zaragoza muestra su rechazo a la agresión sexual en la plaza de toros: "Condenamos cualquier acto de violencia"

La Delegación del Gobierno informó este miércoles de una presunta agresión sexual a una mujer durante las Fiestas del Pilar, en Zaragoza.

Los hechos ocurrieron la mañana del 14 de octubre en la plaza de toros de la capital aragonesa. La Policía Nacional detuvo ese mismo día al presunto agresor.

Se trata de una denuncia por tocamientos. Durante las fiestas, la plaza de toros acoge las vaquillas a primera hora de la mañana.

Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza han guardado un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial a las 12.00 horas de este 15 de octubre como señal de repulsa.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha lamentado los hechos ocurridos en la plaza de la Misericordia: "Quiero lamentar que llevábamos un buen devenir de las fiestas del Pilar, con absoluta normalidad en la ciudad de Zaragoza, y hemos tenido que lamentar esos tocamientos que se han producido sobre una chica el otro día en la plaza de toros".

Asimismo, Beltrán ha destacado la rápida actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "La respuesta policial fue rapidísima y la detención fue prácticamente inmediata. El supuesto agresor fue puesto a disposición judicial".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha condenado esta agresión sexual y ha señalado que ningún momento de ocio o diversión justifica este tipo de actos.

"Esperemos que estos gestos que hacemos desde el Ayuntamiento sirvan para seguir concienciando a toda la ciudadanía de que esto no puede ocurrir. Ninguna fiesta ni ningún momento de diversión puede verse empañado por este tipo de agresiones. Hay que respetar a todas las mujeres, de todas las edades, y garantizar en todo momento su libertad para que puedan estar tranquilas, sin tener que sufrir ningún tipo de agresión sexual, sea cual sea su naturaleza" ha manifestado Chueca.

En esta misma línea, Chueca ha señalado que el Ayuntamiento activó el protocolo municipal en cuanto la Delegación del Gobierno le notificó la agresión sexual.

"En cuanto la Delegación del Gobierno nos notificó este hecho, activamos el protocolo. Estuvieron durante cinco minutos todas las actividades de las fiestas de ayer paradas y hoy hemos hecho nuestro minuto para condenar y mostrar nuestro rechazo absoluto a las agresiones sexuales en todo momento y, por supuesto, también durante las fiestas del Pilar", ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza.

El Consistorio ha reiterado su condena a cualquier tipo de agresión o actitud sexista.

Más datos

Tal y como hemos podido conocer, la mujer que sufrió la agresión sexual el pasado 14 de octubre pertenece a la peña 'La Murga'.

La organización respondió de inmediato tras conocer la agresión sufrida por una de sus socias durante las Fiestas del Pilar, en la plaza de toros de Zaragoza.

"Vino su padre por la mañana, nos informó y eso y avisamos al resto de socios a través de nuestros grupos de WhatsApp y tal y luego por la tarde guardamos un minuto de silencio y les convocamos a que hoy acudieran aquí a esta concentración en apoyo y solidaridad con la chica", ha relatado José María Ribet, presidente de la peña la murga.

En este contexto, El presidente de la Peña ha querido agradecer el cariño recibido por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

"Quiero agradecer al Ayuntamiento, a la alcaldesa que ha tenido unas palabras conmigo y sobre todo a nuestra peña que ha venido muy bien representada. Han respondido, han estado a la altura de lo que somos la Peña La Murga", ha confesado Ribet.