El PSOE confirma a Fernando Beltrán como cabeza de lista al Congreso y elige a Marta Gracia como número 2 por Zaragoza

El PSOE ha confirmado este jueves a Fernando Beltrán como cabeza de lista al Congreso y a la exalcaldesa de La Almunia de Doña Godina y hasta ahora diputada, Marta Gracia, como número 2 por Zaragoza.

El delegado del Gobierno saltará de la plaza del Pilar a la Carrera de San Jerónimo para defender desde la Cámara Baja el legado político de Pedro Sánchez.

Mientras, José Antonio Remón irá de número 3 y Miguel Dalmau será el cabeza de lista al Senado.

La encargada de hacerlo oficial será la secretaria general del PSOE-Zaragoza, Teresa Ladrero.

En Huesca y Teruel no ha habido sorpresas. Begoña Nasarre encabezará la candidatura oscense y Herminio Sancho, la turolense.

Como avanzó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Beltrán era el nombre que más sonaba para ser 'cabeza de cartel'.

Su nombre llevaba escuchándose meses como candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, pero el adelanto electoral ha dado un giro de 180 grados al panorama político local.

Beltrán sigue los pasos de Pilar Bernabé, que encabezará la lista socialista por Valencia tras su etapa como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.