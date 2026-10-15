La automoción reivindica su papel estratégico y premia la innovación de Levox, Medusa, Emotia y Enganches Aragón

El Mobility City de Zaragoza ha acogido este jueves la VI Gala de la Movilidad y la Automoción. La cita ha tenido un marcado tono reivindicativo por parte de los representantes del sector, que han llamado a innovar y abordar los retos sobre el vehículo eléctrico.

En la jornada se han entregado los Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible 2026. Han ido a parar a cuatro empresas por su peso dentro del sector de la automoción: Levox, Medusa, Emotia Labs y Enganches Aragón.

Se trata de distintos proyectos premiados por abordar "distintos desafíos de la movilidad sostenible, desde el emprendimiento y la innovación tecnológica hasta soluciones adaptadas a los entornos urbanos y rurales", han explicado desde la organización.

En clave institucional, el Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido el Reconocimiento Especial a la Iniciativa Social en Movilidad. Este reconocimiento llega a raíz del nombramiento, el año pasado, como capital europea de la Accesibilidad tras la elaboración de la nueva ordenanza.

Dentro de las categorías, Levox ha recibido el Premio Mobility City al Mejor Proyecto de Innovación de una start-up española. Se dedica a evaluar el diagnóstico de baterías eléctricas.

Medusa ha sido galardonada por el Mejor Proyecto de Movilidad Sostenible para zonas urbanas.

En el caso de Emotia Labs, el jurado ha querido premiar la Innovación en Movilidad Sostenible y Enganchada. La compañía ha diseñado una aplicación para gestionar datos de movilidad urbana en grandes entornos.

Un sector "fortalecido"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha puesto en valor antes de la gala el momento que atraviesa el sector, aupado por inversiones en movilidad eléctrica como la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas.

"A lo largo de décadas va a seguir siendo un sector estratégico en Aragón, se ha conseguido además que se lleve a cabo la instalación de cadenas de producción internacionales", ha asegurado Vaquero.

A su juicio, la incorporación de nuevas tecnologías ha "protegido" miles de puestos de trabajo. Las nuevas inversiones, ha dicho, han "fortalecido" el sector.

"Nos sitúa en un momento de claro liderazgo de Aragón y tiene en estos momentos la capacidad de seguir llevando a cabo ese impulso", ha subrayado.

Vaquero ha reclamado, como ya hiciera el Ejecutivo en su última visita a Bruselas, nuevas ayudas al vehículo eléctrico. "Financiación, más formación y menos burocracia, lo que reclama el sector", ha añadido.

El Comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, Jaime Peris, ha afirmado que "Aragón ha logrado posicionarse como un 'hub' importante dentro del país".

Peris ha instado a "mantener el peso industrial" y a "retener" el valor de los grandes proyectos. "Hay oportunidades para ello", ha resaltado.

El representante del Ministerio de Industria ha afirmado que "España podría generar 35.000 millones de euros anuales de valor añadido más si refuerza sus oportunidades en la cadena de valor".

Según Peris, los proyectos premiados este jueves "demuestran que las empresas están preparadas para innovar". Las claves pasan por "el talento, la inversión y la colaboración público-privada".

A raíz del premio recibido por el consistorio, la alcaldesa Natalia Chueca se ha referido a la importancia de primar la accesibilidad. "Es un trabajo muy transversal y en la movilidad hay una parte muy importante, como también la rehabilitación de edificios o los grandes eventos", ha continuado.

Innovación

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), Marcus Haupt, ha profundizado en la necesidad de "innovar más que nunca para seguir siendo competitivos".

"Debemos crear las condiciones que permitan transformar buenas ideas en proyectos industriales que impulsen nuestra competitividad y nuestro futuro", ha destacado.

Desde FACONAUTO, la patronal de concesionarios, su presidenta Marta Blázquez ha aplaudido la trayectoria de los premiados. "La transformación ya está en marcha y la están haciendo empresas españolas", ha sostenido.

Elecciones

Blázquez ha pedido a las autoridades seguir trabajando pese a la convocatoria de elecciones anticipadas, pues el sector no se frena. El automóvil "no es patrimonio de ningún partido", ha sostenido en la misma línea el presidente de SERNAUTO, Javier Pujol.

"Tenemos que acoger a los nuevos inversores", ha insistido Pujol. También ha animado a "ponerse las pilas" frente a mercados como el asiático.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha destacado que "la movilidad del futuro debe ser más sostenible", pero debe ajustarse "a las necesidades reales de las personas".