Pilar Alegría: "Estas elecciones elegimos entre el 'candidato nitrógeno' y el perro, el mejor amigo del hombre"

El presidente del Gobierno y candidato a las elecciones del 29-N, Pedro Sánchez, se ha acercado este miércoles a Zaragoza, en plenas Fiestas del Pilar, para dar el primer mitin precampaña en tierras aragonesas.

Sánchez ha hecho su aparición en el hotel Hiberus tan solo 24 horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se dejara ver también por la capital junto al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

El líder socialista ha subido al escenario acompañado por la cabeza del partido en la Comunidad, Pilar Alegría, y la secretaria general del PSOE en Zaragoza, Teresa Ladrero.

"Pedro, aquí está la 'fuerza de la gente' que te va a hacer ganar y gobernar este país cuatro años más", ha comenzado su discurso Alegría, ante una sala hasta arriba de simpatizantes.

La secretaria general de Aragón ha hecho referencia al lema de la campaña para recordar que "con las reivindicaciones de las personas que han peleado sus derechos en las calles, y con un Gobierno socialista, se han consolidado nuevas leyes ".

Ha mencionado así a todos los colectivos que, tras años de reivindicaciones, han logrado resultados "gracias al PSOE en el Gobierno": los pensionistas, "que hace unos años no disfrutaban de una ayuda justa", las mujeres que "reivindicaron su libertad" o a aquellos que "querían amar a quien quisieran", entre otros.

Los dos equipos

Y es que, tal y como lo ha expresado, este 29-N "nos jugamos mucho". Básicamente, la socialista ha diferenciado dos grandes equipos.

El primero de ellos, dice, es el del "candidato nitrógeno". Se ha referido así a Feijóo, a quien ha definido como "inoloro e insípido", igual que el gas.

En el otro equipo, en el de su partido, está "el perro, el mejor amigo del hombre", ha expresado, refiriéndose al líder del PSOE.

Y es que, ha asegurado Alegría, ambas formaciones distan mucho la una de la otra siendo el de su partido "el equipo de los valientes, el de la sanidad y la educación pública y los derechos".

En su discurso, previo a las palabras del presidente, Alegría también ha hecho referencia a la vivienda. Ha dicho que esta "tiene que ser un hogar" y que, bajo ningún concepto, "puede convertirse en lo que defiende la vivienda: un negocio de mercado".

"Es verdad que se han dado pasos, pero hay que seguir en esa misma senda. Se ha aprobado una ley de la vivienda, pero ha llegado a las comunidades autónomas donde lidera la derecha y donde no la aplican por una cuestión de sectarismo ideológico", ha acusado la líder del PSOE en Aragón.

Unas palabras en las que ha coincidido con su compañera de partido, Teresa Ladrero. La secretaria general del PSOE en Zaragoza no ha dudado en iniciar su discurso afirmando abiertamente que Sánchez "va a ser el próximo presidente del Gobierno". Idea que ha repetido varias veces más en su intervención.

"Vienen curvas"

Eso sí, pese a que tiene claros los resultados, ha animado a los presentes a abrocharse los cinturones porque "vienen curvas". Se ha referido así al inicio de la campaña electoral, "la más dura y complicada".

"Nos jugamos muchísimo: los servicios públicos, la vivienda digna o las pensiones", ha declarado, asegurando que para todo ello "se necesita un Gobierno socialista cuanto antes".

En este sentido, ha animado a todos los presentes a acudir a las urnas el 29 de noviembre porque, según analiza, "el enemigo número 1 del PSOE es la abstención". "La hay gente que está frustrada porque tenemos la peor oposición en la historia de nuestro país. Bloquea todo", ha señalado, volviendo a asegurar que, para dentro de un mes, "es mucho lo que hay en juego".

Eso sí, Ladrero no se ha olvidado de dejarle deberes a Sánchez, "el próximo presidente", antes de finalizar su discurso. "Pedro, cuando seas de nuevo presidente, si Azcón sigue dando la espalda a los alcaldes, ayúdanos a conseguir el plan Fite. No nos podemos fiar", ha concluido.