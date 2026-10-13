Aragón TV arrasa el Día del Pilar y alcanza la mayor cuota de audiencia de España con un 25,6%

Aragón TV alcanzó este lunes, Día del Pilar, la mayor cuota de audiencia de España, con un 25,6%.

La televisión autonómica fue la cadena más vista en Aragón y lideró también entre las televisiones autonómicas, en una jornada marcada por la retransmisión de la Ofrenda de Flores y el estreno de 'Los Crononautas. Viajeros por el tiempo'.

Aragón TV fue además la cadena con mayor número de contactos, con 437.000 espectadores únicos, el 33% de la población medida. Uno de cada tres espectadores conectó con su programación a lo largo del día.

La Ofrenda de Flores más larga y más madrugadora de los 20 años de retransmisiones de la cadena comenzó a las 6:30 de la mañana y lideró sus tres franjas de emisión. El tramo iniciado a esa hora registró un 39,7% de cuota de audiencia y reunió a 244.000 espectadores únicos.

La retransmisión desde las 15:00 horas alcanzó un 27,7% de cuota y 233.000 espectadores únicos. El tramo de las 21:00 horas obtuvo un 19,2% y 212.000 espectadores únicos, prolongando el liderazgo de la Ofrenda hasta la noche.

El estreno de 'Los Crononautas. Viajeros por el tiempo' logró un 15,6% de cuota de audiencia y 143.000 espectadores únicos, convirtiéndose en el programa cultural más visto del día.

Estos resultados se suman a los del domingo, cuando Aragón TV lideró en Aragón y entre las televisiones autonómicas con un 19,9% de cuota. Las vaquillas del Pilar alcanzaron un 47,5%, mientras que el baloncesto femenino registró un 22,9%.

La jornada del domingo culminó con el estreno de la quinta temporada de 'Jotalent', que obtuvo un 21,4% de cuota de audiencia, el arranque más visto de sus cinco temporadas.

Aragón Play

El seguimiento de las fiestas del Pilar ha impulsado el consumo digital de Aragón Play, que ha sumado más de 15.000 nuevos usuarios en cuatro días y supera los 155.000 desde su lanzamiento hace poco más de tres meses. Este fin de semana, la plataforma ha servido 140.000 vídeos y 3,5 millones de minutos.

El consumo de estos cuatro días ha llegado a 118 países, con un 40% en Aragón y un 60% fuera de la comunidad. El lunes alcanzó el segundo mejor registro histórico, con 53.700 vídeos y 1,47 millones de minutos vistos, solo por detrás del domingo del Gran Premio Aragón de MotoGP.

Entre los contenidos más seguidos en el ámbito digital destacan la Ofrenda de Flores, con 13.000 visualizaciones en directo en la plataforma y más de 42.000 en YouTube, y las vaquillas emitidas en exclusiva por Aragón Play, con 14.200 visualizaciones.

El canal de YouTube ha rozado las 180.000 visualizaciones, mientras que el crecimiento de las escuchas de Aragón Radio tiene como principal referencia el partido del Real Zaragoza, seguido por 11.700 personas a través de la plataforma.