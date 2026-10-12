Natalia Chueca, cerca de la mayoría absoluta en Zaragoza: CHA volvería al Ayuntamiento y ZEC desaparece

Natalia Chueca estaría cerca de la mayoría absoluta si se celebrasen hoy elecciones. La encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN da al PP una horquilla de entre 16 y 17 concejales frente a los 15 actuales.

Los populares se beneficiarían del mayor número de escaños en juego por el aumento de la población, aunque podrían necesitar a Vox para llegar a los 17 que marcarán la mayoría absoluta desde mayo.

En porcentaje, conseguirían el 40,5% del voto, un punto y medio más.

La gran novedad respecto a 2023 es la vuelta de Chunta Aragonesista (CHA) al Ayuntamiento de Zaragoza.

Los nacionalistas regresarían a la plaza del Pilar con Chuaquín Bernal como candidato tras más de siete años sin representación al pasar del 4,8% del voto al 7% y superar la barrera del 5% que tantos disgustos les ha dado en anteriores comicios.

Los resultados, al detalle. E. E.

Su irrupción tendría efectos para el resto de partidos, ya que si se confirman los entre dos y tres concejales del sondeo, Chueca tendría más dificultades para conseguir la mayoría absoluta y Vox podría tener que conformarse con un resultado más ajustado.

También quitaría voto al PSOE, que empeoraría la marca conseguida por Lola Ranera hace tres años.

Los socialistas no solo no subirían pese al salto de 31 representantes a 33 sino que bajarían hasta los 9 o incluso los 8.

Tras unas autonómicas en las que se hundió con el peor resultado de su historia, el PSOE pasaría a aglutinar el 22,7% del voto, por debajo del 25% que, de media, está consiguiendo en el resto de España.

Esto les haría estar 4,2 puntos por debajo del registro de 2023.

Por el momento ni siquiera está confirmado que Lola Ranera vaya a ser la candidata.

La incógnita iba a despejarse a finales de mes, pero el adelanto de las generales ha trastocado el calendario, relegando las primarias de Zaragoza hasta después del 29-N.

Sin mirlo blanco en el horizonte, las miradas apuntan al delegado del Gobierno, Fernando Beltrán.

Que sea él o Lola Ranera el candidato podría mover votos en un sentido o en otro, pero ninguno de los dos sería capaz, en estos momentos, de igualar al PP.

Un pleno a cuatro

Las elecciones municipales volverían a dejar un pleno a cuatro. El bloque de la derecha concentraría el 53,4% del voto, mientras que la izquierda no llegaría al 30%.

Como sucede en la actualidad, Chueca seguiría teniendo más concejales que toda la izquierda junta: entre 16 y 17 frente a los 12 que, en el mejor de los casos, obtendría la suma de PSOE y CHA.

La concentración del voto en estas cuatro formaciones dejaría sin opciones a otras como Aragón Existe (3,2%), Podemos (1,9%) o el PAR (0,9%).

Está por ver, en todo caso, qué sucedería si CHA, Zaragoza en Común y Podemos terminaran confluyendo en una única candidatura. De ser así podrían captar hasta un 12,8% del voto, un porcentaje muy similar al que cosecharía Vox (12,9%).

Lo que parece claro es que, pese a duplicar su resultado el pasado 8-F, Vox no va a dar el sorpasso al PSOE en la plaza del Pilar.

¿Habrá mayoría del PP?

La diferencia entre un PP con 16 concejales o con 17 es abismal.

La horquilla más favorable permitiría a Natalia Chueca gobernar en solitario, mientras que con la más moderada seguiría necesitando a Vox, ya sea mediante un apoyo externo como el de los últimos mandatos o con una alianza similar a la firmada por Jorge Azcón y Alejandro Nolasco hace ahora seis meses.

La encuesta de SocioMétrica deja el escenario abierto, pero ¿qué es más probable?

Con un Vox fuerte, la alcaldesa lo tendría muy difícil para conseguir el concejal número 17.

Eva Torres todavía no ha sido confirmada por Bambú como candidata. Con todo, conseguiría un resultado muy similar al obtenido por Julio Calvo los pasados comicios: un 12,9% del voto frente al 12,6% de entonces.

Esto le llevaría a igualar su resultado o conseguir un representante más.

Los de Abascal mantienen una intención de voto muy similar en toda España gracias, precisamente, a la figura de su líder nacional. Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza rompen la tendencia al alza de las últimas encuestas y no consiguen capitalizar el aumento de concejales en juego.

La aritmética hace posible que el PP llegue a los 17 y Vox mantenga entre 4 y 5, pero en el escenario actual se antoja muy complicado, siendo lo más probable que los populares se queden en 16.

¿De dónde viene el voto?

Hasta un 85% de los zaragozanos que confiaron en 2023 en Natalia Chueca volverían a apostar por ella en 2027. Es quien tiene mayor fidelidad, según la encuesta de SocioMétrica, y la candidata que más voto 'roba' a otros partidos.

La dirigente popular arrastraría a un 12,6% de los antiguos votantes de Vox y le quitaría un 4,6% al PSOE. También convencería a un 4,4% de quienes hace tres años se decantaron por CHA, a un 4,3% de 'ex' de ZEC y a un 3,5% de Podemos.

En el extremo opuesto está el 6,9% que votó a Chueca en 2023 y ahora se decantaría por Vox, mientras que un 1% elegirá al candidato que presente el PSOE en lo que se percibe como un voto de castigo.

A esto hay que sumar otro 4,6% que, a poco más de siete meses de la cita con las urnas, todavía no sabe si volverá a confiar en ella y un 14,2% procedente de antiguos abstencionistas.

Es decir, gente que no votó en las pasadas elecciones y que ahora podría terminar haciéndolo por el PP.

Algo peor parada saldría Eva Torres en el 23-M. La portavoz de Vox retendría al 76,7% de los votantes de Julio Calvo, pero más allá del 6,9% del PP apenas recibiría un 3,6% de un Podemos que acentuaría su particular sangría de votos y un 1,9% de los indignados del PSOE.

Los mayores cambios respecto a 2023 se darían en la izquierda. En estos momentos, el PSOE mantendría un 69,2% del voto de las pasadas municipales, pero hasta un 7,2% se iría a CHA.

Los nacionalistas contienen un 62,2% de sus apoyos y 'pescan' tanto en Zaragoza en Común (5,9%) como en PP (4,4%) y PSOE (3,5%), de ahí que, tantos años después, tengan más opciones que nunca para volver al salón de plenos al calor del buen resultado de Jorge Pueyo el 8-F.

Su caso es opuesto al de ZEC. Casi la mitad (43,1%) de quienes eligieron a Elena Tomás le retirarían su apoyo en mayo.

¿Y a quién tienen intención de dárselo? Un 7,9% al PSOE, un 7,8% a CHA y un 4,3% al PP, con un 3,9% que no votaría y otro 3,9% que todavía no lo tiene claro.

Pero si hay un partido que 'regala' votos al resto es Podemos. Se quedó fuera en 2023 con Fernando Rivarés 'al timón del Titanic' y este 2027 todavía lo tendría peor para entrar.

Menos de un 40% de quienes escogieron al exconcejal votarían ahora a María Goikoetxea, elegida tras unas convulsas primarias de las que terminó retirándose Ricard Mitjana al entender que su propio partido estaba favoreciendo a la también candidata por la formación morada el pasado 8-F.

Así, un 15,3% se iría a ZEC, otro 10,3% a CHA, un 10,1% al PSOE, un 3,6% a Vox y un 3,5% al PP.

El efecto de las generales

Una de las grandes preguntas es cómo afectarán las generales de noviembre a las municipales de 2027.

A priori, todo dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones para formar Gobierno.

Si cundiese el 'fair play', el PP tendría más posibilidades de llegar a la mayoría absoluta en Zaragoza, un resultado que le acercaría a recuperar la Diputación Provincial (DPZ), la única gran institución en la que gobierna el PSOE tras el batacazo de 2023.

Sin embargo, si la suma PP-Vox se impusiera en las generales y las negociaciones fueran broncas, los votantes podrían terminar castigando en las municipales al partido que, a su juicio, haya obstaculizado la formación de Gobierno.

Las encuestas más precisas

El pasado 8-F, las encuestas electorales de EL ESPAÑOL fueron las más fiables y precisas, según los portales de sondeos y estimaciones Electomanía y Electocracia.

Ambas plataformas, que analizan desde hace más de diez años los resultados de distintas compañías demoscópicas, realizaron un análisis independiente para evaluar la eficacia de los sondeos anticipados.

El estudio concluyó que las encuestas publicadas por SocioMétrica fueron las más precisas a la hora de anticipar el resultado final en las urnas.

Según el ranking publicado por Electocracia, la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL encabezó la clasificación con una desviación acumulada del 8,3%, la más baja entre todas las firmas analizadas.

Ficha técnica:

Tamaño muestral:

1.100 entrevistas en Zaragoza Ciudad del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Sistema de entrevista:

CAWI-Panel con cuotas prediseñadas de sexo y edad y distrito, según censo oficial.

Postponderacion por recuerdo de voto en elecciones municipales de 2023 y autonómicas de 2016.

Márgenes de error:

<3% para voto y

+- 1 concejal en horquilla.

Campo y análisis:

SocioMétrica SL.