La Virgen del Pilar ya corona su plaza en Zaragoza con todo listo para la multitudinaria ofrenda de flores del lunes

Ya está todo listo en la plaza del Pilar de Zaragoza para la ofrenda de flores del lunes. El último preparativo ha sido la colocación de la figura de la Virgen, ante la atenta mirada de más de 18.000 personas, según el ayuntamiento.

Este domingo a mediodía, los operarios municipales han elevado la talla hasta lo más alto de la estructura que se llenará de flores. Se espera que sea una multitudinaria ofrenda, como lo ha sido el prolegómeno.

El buen tiempo y la jornada festiva, en pleno puente, han propiciado una buena asistencia del público a este acto, que se lleva realizando ya tres años.

Como ha recordado la alcaldesa, Natalia Chueca, se buscaba darle un carácter solemne a la colocación de la figura. Así, el proceso ha estado acompañado del coro de los Infanticos del Pilar, que han interpretado el conocido "Bendita y Alabada sea la hora".

"La Virgen no se apareció en cualquier lugar. Eligió Zaragoza. La Virgen del Pilar eligió un pilar firme y no pudo hacerlo de otra forma, porque los zaragozanos somos así. Firmes y sencillos", ha expresado Chueca.

Según han explicado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, la estructura para el manto consta de 15,5 metros de altura. Alrededor de 75 trabajadores, en unas 30 horas, han construido el particular "esqueleto" de la ofrenda.

Ha sido necesaria una grúa para elevar la figura de la Virgen, pues pesa 15 kilos y mide 1,43 metros, detallan. La corona con resplandores tiene un diámetro de 2,64 metros, el manto mide 2,50 de altura, siendo el total de su altura de 6,70. Todo el conjunto pesa más de 500 kilos.

Operativo

30 jardineros y jardineras trabajarán durante la ofrenda en la estructura, además de 64 auxiliares de jardinería y 175 personas colaborando con el montaje y desarrollo del desfile. Habrá 260 voluntarios y personal de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Policía Local y Nacional.

Para este año, el manto de la Virgen estará confeccionado con flores de color blanco en esta ocasión, y la Cruz de Lorena, que siempre es roja. Hay más de 1.000 grupos inscritos.

Venezuela será el país invitado a las Fiestas del Pilar 2025 y el manto lucirá su bandera. El objetivo es "fortalecer los lazos con el país sudamericano, que cuenta con más de 7.000 personas de esta nacionalidad están empadronadas en Zaragoza. A través de diferentes asociaciones, llevan décadas participando en los actos de las fiestas".

Esta iniciativa fue puesta en marcha en el año 2012 con Ecuador, al que le han seguido a lo largo de estos años República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Bolivia, El Salvador y, de manera excepcional, Ucrania.