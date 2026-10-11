La precampaña de las generales irrumpe en Aragón: Sánchez y Feijóo visitarán Zaragoza la próxima semana

Aragón se prepara para una semana cargada de actividad política en clave preelectoral para el 29-N. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitarán la Comunidad el martes y el miércoles, coincidiendo además con plenas Fiestas del Pilar.

El PSOE ha anunciado en la tarde de este domingo un acto de Sánchez en el Hotel Hiberus de la capital aragonesa, donde realizó su último mitin con motivo de las autonómicas anticipadas de febrero.

Será el miércoles 14, a partir de las 18.00 horas, a falta de conocer más detalles.

Fuentes del PP confirman la visita de Alberto Núñez Feijóo a Zaragoza un día antes, el martes 13. También tiene previsto pasar por Huesca.

Se trata de los dos primeros actos de precampaña en Aragón con motivo del adelanto electoral confirmado el pasado lunes. En la Comunidad, ni PP ni PSOE han confirmado sus candidatos al Congreso y el Senado, teniendo que afrontar ambos una importante renovación.

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, avanzó que esos nombres podrían salir a la luz la próxima semana, lo que ahora coincide con la visita de Sánchez. Los populares no han ofrecido pistas en este sentido.

Ningún otro líder nacional ha anunciado, de momento, actos en Aragón. El camino oficial a las urnas arrancará el 13 de noviembre, pero los partidos ya están movilizados.

Sánchez pasó este fin de semana por Ponferrada y Sevilla, junto a la exministra María Jesús Montero o el titular de Transportes, Óscar Puente, entre otros. Feijóo hizo lo propio en un acto en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, donde estuvo el presidente aragonés Jorge Azcón.

En Aragón, las últimas visitas de ambos se remontan a la campaña electoral del 8-F. Esta vez, sendas citas estarán marcadas por el debate alrededor de la vivienda, que ha copado la actualidad rumbo a las votaciones.