Casi medio millón de personas participan en el arranque de las Fiestas del Pilar 2026: 120.000 en el pasacalles del pregón

Las Fiestas del Pilar 2026 han vivido un arranque multitudinario. Tanto es así que cerca de medio millón de personas han participado en las primeras horas de las celebraciones, este viernes y, ya de forma oficial, el sábado.

Así se extrae del primer balance del Ayuntamiento de Zaragoza, ofrecido este domingo por la concejal de Cultura, Sara Fernández. En total, la cifra asciende a 494.000, la gran mayoría el sábado y con el pregón y sus prolegómenos como actos principales.

Según Fernández, el sábado se congregaron en los distintos actos celebrados en la capital aragonesa 377.000 personas. De ellas, 120.000 dieron color al pasacalles y al pregón por el centro de la ciudad.

El propio pregón reunió a 45.000 asistentes en la plaza del Pilar, los mismos que asistieron después al concierto de Antonio Orozco. Esto obligó, como suele ser habitual, a cortar los accesos a la plaza.

A esto se suman 22.700 personas que siguieron el inicio de las fiestas desde otras pantallas colocadas por la ciudad, en las food trucks, la estación del Norte y Espacio Zity. Destacan también las ferias, que suman alrededor de 116.000 visitantes.

"Hoy damos el pistoletazo de salida a la parte más infantil", ha avanzado Fernández.

Entre la programación, ha destacado la comparsa de gigantes y cabezudos, el León Garganchón, el Tragachicos y la apertura de Río y Juego en el recinto Expo o del Parque de Marionetas.

Dani Fernández actúa en el escenario de la fuente de Goya de la plaza del Pilar y también se podrá volver a ver el videomapping proyectado durante el pregón. Será los días 11, 15 y 16 de octubre a las 21.25 y el 12, 14 y 17 a las 20.25.