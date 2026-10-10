Arrancan las Fiestas del Pilar 2026: la alegría estalla en Zaragoza entre el recuerdo a los bomberos fallecidos y a Ceuta

Zaragoza ya está en fiestas. El pregón de los Bomberos ha significado el inicio de las Fiestas del Pilar 2026, que han vivido unas primeras horas multitudinarias con las calles, plazas y terrazas a rebosar.

Pasadas las 21.00 horas de este sábado, la plaza del Pilar hasta la bandera ha coreado el Canto a la Libertad de José Antonio Labordeta. Uno de los momentos más emotivos de las fiestas ha estado acompañado por la interpretación de El olor de Zaragoza, de Mar Giménez, el S'ha feito de nuey y el sonido de las gaitas.

Cerca de 40.000 personas se han congregado con los ojos puestos en el balcón del ayuntamiento hasta la salida de los Bomberos de Zaragoza. El operativo ha puesto el colofón a la jornada que ha arrancado con la entrega de la medalla de oro de la ciudad a Ibercaja y su fundación y el nombramiento de los hijos predilectos.

Este año han sido 'Libros que importan', Lucía Ruiz García, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro Solans del barrio del Oliver.

El pregón ha estado precedido por un espectáculo de luces y 'videomapping' en una de las torres del Pilar que ha explicado el origen de las fiestas. La sorpresa para el público ha retrocedido en el tiempo la ciudad hasta Caesaraugusta y la venida de la Virgen y ha avanzado hasta 2040 para desvelar las celebraciones de su bimilenario.

Los bomberos bajan por la fachada Daniel Marcos

Varios efectivos de bomberos se han descolgado desde el techo del consistorio hasta el suelo de la plaza. En el balcón, el discurso ha servido para rendir homenaje a Javier García Sancho y Juan Luis Alonso, fallecidos en el trágico verano que ha vivido Aragón, uno de los peores de la historia.

"Os aseguro que debajo de los uniformes hay corazones aragoneses latiendo a mil por hora, exactamente igual que los nuestros. No hay más respeto que el afecto continuo de la gente a la que servimos", han señalado.

Los bomberos bajan por la fachada del ayuntamiento E.E.

Los representantes del operativo han calificado al pueblo de Zaragoza como los "verdaderos héroes". A todos los ciudadanos de a pie pero también a quienes integran los servicios públicos, las emergencias o los negocios: "Cada ciudadano que hace de Zaragoza una ciudad abierta, acogedora, generosa y segura".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha mandado también un recuerdo a Ceuta: "Vamos a acordarnos de nuestros vecinos".

La consejera de Cultura, Sara Fernández, ha llamado a volver a demostrar "por qué Zaragoza es la mejor ciudad que existe". "Somos rasmia, somos nobleza, somos lealtad", ha comentado.

Semana grande

Aunque desde hace varios días ya respira ambiente de fiesta, el pregón ha significado el pistoletazo de salida a las fiestas del Pilar 2026. La ofrenda de flores, la de frutos, el rosario de cristal, los distintos conciertos y actuaciones y el pulso de las peñas marcarán el día a día de la ciudad.

Por delante, hasta el próximo 18 de octubre para que lo vivan zaragozanos, gente de todo Aragón y de fuera, e incluso un importante número de turistas extranjeros, dado el puente festivo con el próximo lunes, 12 de octubre.