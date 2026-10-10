Un día en las vaquillas en la plaza de La Misericordia, Zaragoza. E.E E.E

Aragón TV emitirá finalmente las vaquillas de las fiestas del Pilar tras alcanzar un acuerdo de última hora

Aragón Televisión y la empresa promotora de la plaza de Toros de Zaragoza han alcanzado un acuerdo que, ahora sí, permitirá emitir las vaquillas y varios festejos taurinos en la cadena autonómica.

El entendimiento entre ambas partes ha llegado in extremis. Se ha anunciado este sábado por la tarde, a pocas horas de la celebración del pregón que da inicio a las fiestas y solo un día antes de las primeras emisiones.

Así las cosas, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) ha comunicado los cambios en su parrilla televisiva de cara a la próxima semana.

Las vaquillas se emitirán diariamente desde el 11 de octubre, hasta el 18. El domingo a las 6.00 horas tendrá lugar la emisión de un documental, "20 años de vaquillas en Aragón TV", que recopila los mejores momentos de estas dos décadas.

A las 7.55 se televisará la primera jornada de vaquillas en la Misericordia. La redifusión será a las 16.00 horas.

Todas estas emisiones estarán disponibles tanto en Aragón TV como en Aragón Play, a través de su página web, aplicaciones para dispositivos móviles y nueva aplicación para televisores Smart TV.