CHA toma la iniciativa: asume el reto de construir una candidatura de izquierdas con o sin Frente Amplio

El tablero político en Aragón no es ajeno al volantazo sufrido a nivel nacional con el adelanto de las elecciones generales del 29 de noviembre. Y uno de los frentes más candentes, si no el que más, pasa por el espacio a la izquierda del PSOE.

El plazo legal para cerrar las coaliciones y comunicarlas a la Junta Electoral finaliza el viernes 16 de octubre, en la recta final de las fiestas del Pilar. No habrá pasado entonces ni siquiera un mes desde las declaraciones con las que el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, tomó la iniciativa para liderar el caladero de votos que tanto rédito le dio el pasado 8-F.

No existía en febrero, ni en la última reunión del máximo órgano del partido, Frente Amplio, la marca que busca reeditar la fórmula de Sumar en 2023. Es la vía que aupó a Pueyo para lograr su acta de diputado en Madrid y de la que ahora los aragonesistas podrían desmarcarse.

Según pudo confirmar El Español, CHA declinó este lunes la invitación de los partidos fundadores de Frente Amplio: Movimiento Sumar e Izquierda Unida, que concurrieron juntos en Aragón el 8-F; Más Madrid y los Comuns.

Desde la formación explican que consideraban ese encuentro como un punto de partida que correspondía únicamente a los creadores. De entrada, no rechazan la posibilidad de integrarse, como sí ha ocurrido con otras formaciones regionalistas, el caso de Adelante Andalucía o la valenciana Compromís.

Jorge Pueyo con Laura Vergara, Yolanda Díaz y Sira Rego en la campaña de las generales de 2023 Europa Press

En el partido esperan a que se defina una propuesta concreta (debe ser en los próximos días) que someter a la militancia y en paralelo se han lanzado las reuniones bilaterales en clave aragonesa.

Las dos propuestas deben madurar, pero Frente Amplio ni siquiera dispone de un candidato confirmado y se especulaba con anunciarlo a partir del 17 de octubre. Mientras, gana fuerza el abanico de nombres de los ministros de Sumar (Mónica García, de Más Madrid; Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy), el de Irene Montero (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC).

6 partidos

Fuentes de CHA detallan que, en su caso, solo existe “prisa” para definir la coalición. Un teórico proceso de primarias (sin apenas rumores) pasa al segundo plano, sea propio o con los demás, pues la ley electoral ofrece algo más de margen, del 21 al 26 de octubre.

Pueyo ha emplazado a los puntales de Frente Amplio (IU y Movimiento Sumar), pero también a Podemos Aragón, Aragón-Teruel Existe, el Partido Verde y Recortes Cero. Con todos ellos espera reunirse CHA esta misma semana por separado y después de forma conjunta.

Los ecologistas han sido los primeros en sumarse. Ambas formaciones activaron sus sinergias en las autonómicas con la voluntad, como se confirma ahora, de seguir más allá del 8-F.

Los tiempos

Las formaciones interpeladas por Jorge Pueyo, no obstante, tienen sus propios tiempos e incluso apuntan a priori en otras direcciones. La coordinadora de IU Aragón y diputada en las Cortes, Marta Abengochea, mencionó de forma explícita el Frente Amplio en sus declaraciones del lunes y destacó su potencial.

En Aragón-Teruel Existe, avanzan que no quieren estar “obligados” a seguir unos tiempos que no sean los suyos. Tampoco se había producido en la mañana del lunes, como reclaman, un ofrecimiento oficial de Pueyo más allá de sus declaraciones.

Con Podemos, los contactos se remontan a hace cerca de un mes, recuerdan fuentes del partido, aunque el diálogo se cortó. Dichas conversaciones tenían como objetivo abordar la candidatura amplia de las municipales.

Más adelante, la formación morada no tuvo constancia por vías oficiales de la reunión mantenida en Zaragoza entre su secretaría política, Irene Montero, y Jorge Pueyo. Con todo, la voluntad es lograr el mayor grado de unidad y “que no primen los números en las listas”, subrayan fuentes del partido.

En Aragón, el proceso previo a las autonómicas dejó un sabor de boca agridulce. Pese a llevar tiempo en conversaciones antes de que Jorge Azcón activase el botón rojo, no hubo lista única a la izquierda del PSOE sino tres opciones: CHA y el Partido Verde, IU-Movimiento Sumar y Podemos-Alianza Verde, quedando esta última fuera de las Cortes.

En este sentido, los nuevos comicios anticipados han privado a la izquierda de la posibilidad de coser heridas. Distintas voces del espacio político apuntan desde febrero la necesidad de rehacer estos lazos de cara al curso político en marcha, que concluirá con las municipales en mayo.

Estos partidos acumulan varios comicios sufriendo la fragmentación y, salvo en 2023, ha sido la tónica en generales. Las últimas elecciones a Cortes de Aragón estuvieron marcadas por los reproches y los "vetos cruzados" desde las sedes nacionales.