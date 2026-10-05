La iniciativa ‘Cambia el filtro’ llega a Zaragoza para mirar la discapacidad sin prejuicios: “Descubrimos talento”

Transformar la percepción ciudadana sobre la discapacidad y otras diferencias sociales es uno de los principales objetivos de muchas fundaciones.

Entre ellas se encuentra la iniciativa ‘Cambia el filtro’, impulsada por Fundación Mapfre, que acaba de llegar a Zaragoza con el propósito de sensibilizar sobre la discapacidad intelectual y las enfermedades raras, dar visibilidad a la labor que realizan las asociaciones que acompañan a estas personas y a sus familias, mostrar el valor de la inclusión laboral y fomentar la participación ciudadana en proyectos solidarios.

En cada ciudad, la iniciativa cuenta con la colaboración de una asociación local que muestra la realidad del día a día de estos colectivos. En Zaragoza, la entidad colaboradora es ATADES.

“Nuestra razón de ser es atender a las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite, autismo y a sus familias durante todo el ciclo vital, es decir, desde los primeros meses de vida a la edad adulta y todo el proceso de envejecimiento, adaptando los apoyos a cada momento y a cada necesidad”, ha relatado Susana Álvarez Roy, presidenta de ATADES.

Al acto de presentación han acudido figuras relevantes como S.A.R. la Infanta Doña Elena de Borbón, directora de Proyectos de Fundación Mapfre; Fernando Beltrán Blázquez, delegado del Gobierno de España en Aragón; Alejandro Nolasco, vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia de Aragón; María Ángeles Orós Lorente, consejera de Políticas Sociales y concejala delegada de Igualdad de Zaragoza; Cristina Sarasa Bellosta, directora general de Cuidados y Humanización del Gobierno de Aragón; Luis Carlos Tortajada, director regional de Mapfre; Adrián Gutiérrez de la Dehesa, responsable de esta actividad en Fundación Mapfre; y Susana Álvarez Roy, presidenta de ATADES.

"Las políticas públicas deben orientarse a la protección de las verdaderas necesidades de la sociedad, y así lo entendemos en el Gobierno de Aragón, que contará el próximo año con la mayor inversión de la historia para dotar de dignidad e inclusión plena a quienes tienen alguna discapacidad o son beneficiarios de prestaciones de dependencia”, ha señalado Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Experiencia interactiva y solidaria

A través de distintos espacios interactivos, el público puede descubrir cómo una misma realidad puede verse de manera completamente diferente según el filtro con el que se observe.

El autobús solidario ofrece una experiencia inmersiva y participativa diseñada para invitar a la reflexión sobre los prejuicios y las etiquetas que condicionan la forma en que percibimos a quienes nos rodean.

“Con el autobús solidario queremos acercar nuestra acción social a cada territorio e invitar a la ciudadanía a cambiar el filtro con el que mira determinadas realidades. Cuando conocemos de cerca a las personas y a las entidades que trabajan cada día por la inclusión, descubrimos capacidades, talento y oportunidades que muchas veces pasan desapercibidas”, ha detallado S.A.R. la Infanta Doña Elena de Borbón.

El recorrido comienza en la zona exterior del vehículo, con un photocall en el que los participantes juegan visualmente con filtros de diferentes colores y formatos, una metáfora del mensaje central de la campaña.

En el interior de la unidad móvil, los visitantes pueden conocer el recorrido nacional de la campaña y acceder a contenidos audiovisuales sobre la labor de Fundación Mapfre y de las entidades colaboradoras.

La experiencia se completa con testimonios reales que ayudan a comprender cómo las primeras impresiones pueden ocultar capacidades, talentos e historias de vida que solo se descubren cuando se mira más allá de los prejuicios.

Además, se ofrecerá una experiencia de cata de café en la que se utilizarán dos tipos de filtros diferentes. El objetivo es que los participantes descubran cómo cambian el sabor, el aroma y las sensaciones según el método de preparación empleado, en colaboración con la Fundación Café Baqué.

Fechas y horarios

‘Cambia el filtro’ estará presente el 5 y 6 de octubre en la plaza de César Augusto, frente a la iglesia de San Juan de los Panetes. El acceso a la unidad móvil es gratuito, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas.

A través de esta gira, Fundación Mapfre acerca el mensaje de ‘Cambia el filtro’ a miles de personas en todo el país. La iniciativa recorrerá 11 comunidades autónomas con el objetivo de promover una sociedad más abierta, inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades.