Pilar Alegría en la sede del PSOE E. E.

Alegría (PSOE) llama a la movilización tras el adelanto electoral: "El 29 de noviembre elegimos qué país queremos"

Las reacciones al adelanto electoral de las generales no se han hecho esperar en Aragón. Las primeras han llegado desde el PSOE, Izquierda Unida o Aragón-Teruel Existe.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, se ha pronunciado a través de las redes sociales. En su perfil de X, ha lanzado la consigna de que los comicios son "o avanzar, o retroceder".

"O derechos o privilegios para unos pocos. O la vivienda o los buitres. El 29 de noviembre elegimos qué país queremos".

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