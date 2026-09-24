Tatiana Arrieta, sobre el incendio de Cogullada: "Nos hemos asustado, pero los bomberos han acudido rápido"

Tatiana Arrieta, responsable financiera de Gala Gar, ha sido una de las testigos directas del incendio registrado en el polígono de Cogullada, en Zaragoza.

La testigo se encontraba en las oficinas de su empresa, ubicadas en la segunda nave colindante con el incendio, cuando, en torno a las 11:45 horas, las columnas de humo comenzaron a hacerse visibles.

"Mi oficina daba a la calle y hemos visto llamas reflejadas y un ruido bastante fuerte. Al ser una empresa de 70 trabajadores y haber materiales inflamables, hemos dado el toque de alarma y hemos procedido a la evacuación", relata Tatiana.

Los servicios de emergencia, entre ellos bomberos y ambulancias, han intervenido rápidamente para controlar la situación y asegurar el perímetro. "Nos hemos asustado bastante, pero los bomberos han acudido muy rápido y nos han evacuado, indicando que sacáramos los coches y a todos los trabajadores".

Afortunadamente, la gestión coordinada ha permitido que el incidente se saldara sin daños personales ni heridos entre los trabajadores. "Los bomberos han sido muy rápidos. Ha habido mucha seguridad y vigilancia por nuestra parte por si necesitaban los bomberos actuar en las oficinas", asegura Tamara.

Asimismo, la trabajadora explica que, en el momento del desalojo, todos los empleados se encontraban trabajando: "En la oficina hay distintas salidas y cada uno ha salido por la salida más rápida". Por seguridad, hemos enviado a casa a los trabajadores".

La testigo subraya la eficacia de los efectivos y destaca que la situación finalmente ha quedado en un susto: "Gracias al buen trabajo de los vecinos ha quedado en un susto, aunque los primeros momentos han sido un caos. No hay daños personales ni en los vecinos ni en la empresa".

Datos sobre el incendio

Según han explicado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el incendio se ha producido en un bazar chino.

Debido a la gran humareda negra, visible desde distintos puntos de la ciudad, el Consistorio recomienda cerrar las ventanas de las viviendas cercanas y tomar precauciones para evitar las molestias y el daño que puede ocasionar el humo.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido al colegio Lucien de Briet que cerraran todas las ventanas y los alumnos no salieran al recreo o las zonas exteriores para evitar la exposición al humo.

Desde el 112 se ha pedido a quien se encuentre en las inmediaciones que extreme la precaución y siga en todo momento las indicaciones de los efectivos de seguridad.