Nolasco (Vox) defiende su gestión ante las quejas por el IASS y subraya la apuesta por la prioridad nacional

El vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco (Vox), ha defendido este jueves en las Cortes su gestión durante los primeros meses de la legislatura. Lo ha hecho en una comparecencia marcada por las quejas de la oposición y todavía con el nombramiento pendiente del nuevo gerente del IASS.

Según informaron fuentes del partido y confirmó el propio Nolasco, este paso llegará "próximamente", aunque habrá que esperar al menos 2 semanas hasta el próximo Consejo de Gobierno.

Sin novedades en la comparecencia, Nolasco ha defendido el funcionamiento de la nueva Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Ha negado, en respuesta al PSOE, irregularidades o incluso "ilegalidades" en sus áreas competenciales.

"Dígame una sola medida ilegal que se haya cometido y si no, vaya a los tribunales. Va al juzgado y me denuncia", ha señalado en respuesta a la socialista Mónica Iglesias.

En un pleno con múltiples menciones a la prioridad nacional, Nolasco también la ha sacado a relucir. "Va a ser una dinámica de trabajo constante a lo largo de esta legislatura", ha expresado.

Nolasco ha "reafirmado" su compromiso contra "el fraude y la inmigración ilegal". Cuestiones, ha recordado, recogidas en el pacto de investidura firmado junto al PP el pasado mes de abril.

Así, el principal representante de Vox en la DGA se ha referido a las pruebas de edad a menores y a los 17 litigios que ha ganado su consejería. Nolasco ha celebrado también la puesta en marcha de las ayudas a los partos y adopciones múltiples, publicadas esta semana en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) bajo la premisa de la prioridad nacional.

Quejas del PSOE

El PSOE ha acusado a Nolasco de "contradecir al Estado autonómico" mientras ocupa una vicepresidencia y gestiona competencias territoriales. "No se puede querer el cargo y despreciar la institución", ha apuntado Mónica Iglesias.

La diputada ha llegado a señalar a su homólogo de Vox por querer "hundir el barco desde dentro". Entre los principales problemas denunciados ha aparecido la situación del IASS.

Iglesias ha advertido de la "falta de estabilidad" en un "organismo esencial". Asimismo, ha denunciado retrasos e incertidumbre para las entidades sociales y ha criticado "compromisos pendientes". Entre ellos, actualizar el IPC comprometido con las entidades de discapacidad.

Mejoras concretas

Iglesias ha incidido en que Aragón dispondrá este año de algo más de 180 millones de euros procedentes del Gobierno de España y ha exigido a Nolasco que explique cómo va a traducirse esa financiación en mejoras concretas para los ciudadanos.

La diputada ha extendido la responsabilidad al presidente Jorge Azcón por haber puesto a Nolasco al frente de las políticas sociales. Lo ha calificado como "una insensatez".