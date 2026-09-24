Azcón denuncia criterios "materialmente imposibles" de cumplir para Aragón en el decreto de los centros de datos

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha valorado este jueves en las Cortes el decreto del Gobierno central para regular el sector de los centros de datos.

En sede parlamentaria, Azcón ha denunciado que la nueva normativa incluye criterios "materialmente imposibles" de cumplir para las inversiones anunciadas en la Comunidad. En particular, lo relativo al abastecimiento de estas infraestructuras a través de un flujo constante de energía renovable.

"Han cambiado las reglas del juego, los expertos dicen que es materialmente imposible", ha advertido el líder de la DGA.

Para Azcón, a esto se suma la falta de inversión por parte de Red Eléctrica en el territorio aragonés. Se ha referido también en este sentido a los efectos del apagón del año pasado. A su juicio, es la causa directa de que aumente la factura de la luz.

"Mi Gobierno lleva años pidiendo mejoras en la red, los concursos de los nudos. Luego, la respuesta es beneficiar a quien sostiene políticamente a Sánchez, dar más capacidad de conexión a País Vasco y Cataluña", ha subrayado.

Según Azcón, "no sirve de nada que Aragón haya hecho los deberes durante años" y no pueda utilizar toda la energía que produce. De hecho, ha mencionado el presidente, se consume "menos de la mitad" del total.

"Este debate no va solo de centros de datos, es un ataque directo a la seguridad del país. Este boicot se suma a la lista de agravios que Sánchez hace a los aragoneses", ha declarado.

Cambios de opinión

Azcón ha centrado sus críticas en el PSOE y los demás partidos de la izquierda. Ha acusado a los socialistas de cambiar de opinión sobre los centros de datos en función de Sánchez.

"Les han dicho que el nuevo mantra es luchar contra los centros de datos cuando existe la posibilidad de que Aragón se beneficie de miles de millones de euros de inversión", ha defendido.

Azcón ha extendido sus palabras a CHA e Izquierda Unida. Ha planteado por qué sí hay alcaldes a favor de dichas iniciativas. "Quizá tenga que ver con que defiendan los ingresos para esos municipios", ha apuntado.

El líder popular también ha negado un perjuicio para Aragón en cuanto a consumo de recursos o una teórica situación de colapso. "No tiene absolutamente nada que ver".

Vox, el socio de Gobierno y que comparte las alegaciones formuladas por la DGA, ha alertado de la "gravedad" del decreto para Aragón. "Sánchez es un peligro para los españoles", ha valorado el portavoz, Santiago Morón.

"Infraestructuras necesarias"

La líder socialista Pilar Alegría ha asegurado que los centros de datos son "infraestructuras necesarias". "El PSOE no está en contra, pero lo importante es cuáles queremos para Aragón", ha matizado.

Jorge Pueyo (CHA) ha comparado el trasvase del Ebro con la "amenaza" de los macroproyectos actuales. "Están reconociendo que los proyectos no tienen capacidad de cumplir ningún requisito", ha indicado.

Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) y Marta Abengochea (Izquierda Unida) han cuestionado los efectos reales de las "cifras descomunales". Los grupos han pedido clarificar su impacto real en Aragón y han planteado poner en marcha mecanismos de compensación para los municipios.

"Esto va de proyectos, pero también de Pedro Sánchez. Se saca de la manga un real decreto con condiciones inasumibles", ha concluido Ana Marín (PP).