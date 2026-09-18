Vox avisa a Chueca: si no pactan los presupuestos, los ocho meses hasta las elecciones "no serán tan cómodos"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha culpado directamente a Natalia Chueca de la falta de avances en la negociación del presupuesto y ha avisado de que si no pactan harán una oposición más dura.

"Tendremos otra libertad. Cuando eres socio tienes que aceptar ciertas cuestiones, pero cuando no, no", ha subrayado.

Esto se traduce en que los 8 meses que quedan hasta las elecciones "no serán tan cómodos" para la regidora si no pacta con Vox.

Torres no contempla, pese a todo, ceder su asiento en el consejo de La Nueva Romareda SL, ya que entiende que hacen más papel "dentro que fuera".

La concejala ha recalcado que Vox está "dispuesto a negociar" y ha recordado que su formación ha dado "estabilidad institucional" al Consistorio durante 7 años.

Lo ha hecho, según Torres, por fidelidad, responsabilidad y compromiso con los zaragozanos.

"Nosotros no hemos cambiado nuestra forma de pensar, nuestra postura sigue siendo la misma. Quien ha cambiado es el equipo de Gobierno", remarca.

La portavoz ha insistido en que los acuerdos están para cumplirlos y que hay algo peor que perder un presupuesto: "perder tu palabra y tu credibilidad".

Con los pactos alcanzados para aprobar las cuentas de 2026 no hay buenas noticias: las partidas están al 20%, no hay acuerdo con la ZBE y la racionalización del Ayuntamiento está por empezar.

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