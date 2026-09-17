La Universidad de Zaragoza reivindica la figura de Santiago Ramón y Cajal con su nueva campaña "Cajal x Unizar"

La Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha la campaña "Cajal x Unizar".

Se trata de una iniciativa que pretende conectar el legado de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1906, con los retos científicos del presente y del futuro y así, visibilizar el vínculo de Cajal con su 'alma mater', la Universidad de Zaragoza.

La campaña parte de una idea central reflejada con el lema "Una Universidad Nobel".

En esta iniciativa se van a llevar a cabo diferentes contenidos audiovisuales, piezas gráficas y digitales, contenido en redes sociales y apariciones en medios de comunicación para llegar a toda la ciudadanía.

En este sentido, la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea ha destacado que "necesitamos conectar los elementos de la universidad actual con Cajal y por eso nace "Cajal x Unizar".

Acercar a Cajal a las nuevas generaciones

Una de las piezas claves de esta campaña es la reinterpretación contemporánea de la imagen del científico.

Para ello, se ha combinado la figura del Nobel aragonés con una identidad gráfica basada en testimonios extraídos de sus reflexiones.

Con esto se pretende acercar la figura de Cajal a las nuevas generaciones.

Así lo ha explicado la vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional, Carmen Marta Lazo, "hemos realizado un tratamiento visual para llegar a los jóvenes y despertar su interés".

Una campaña multicanal

Este proyecto se va a transmitir en diferentes formatos. No se quiere llegar solo a la comunidad universitaria, sino también, al conjunto de la sociedad.

Para ello, "Cajal x Unizar", se va a distribuir en diferentes formatos y plataformas. Desde la universidad han destacado que "el objetivo es reforzar la asociación entre la Universidad y valores como el conocimiento, la investigación o la formación", entre otros.

Esta campaña también incorpora una dimensión internacional, aprovechando el carácter universal de Cajal.

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