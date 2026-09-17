Azcón acusa a Sánchez de bloquear inversiones de centros de datos en Aragón y permitirlas en Cataluña

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha salido este jueves al paso de las últimas informaciones sobre los centros de datos y la propuesta de regulación por parte del Gobierno de España.

En declaraciones a los medios desde el nuevo centro de emergencias de Zaragoza, Azcón ha profundizado en la postura de Pedro Sánchez y su artículo en el portal Bloomberg donde defiende poner coto a este tipo de instalaciones.

"Me extraña que para hablar de algo que afecta a Aragón se vaya a un medio internacional", ha expresado el jefe del Ejecutivo aragonés.

Un día después de conocerse el informe de la Fundación Basilio Paraíso sobre el potencial económico del sector, Azcón ha insistido en que no se debe "pasar por alto" la cifra de 13.000 millones de euros que podrían ir a parar a empresas aragonesas.

Supone, ha dicho, "una mejora en la economía y puestos de trabajo". El presidente se ha preguntado por qué "ahora el PSOE no quiere que vengan" empresas multinacionales a Aragón y sí se respaldan este tipo de iniciativas en otros lugares como Cataluña.

Más concretamente, Azcón ha aludido al proyecto de ACS, Telefónica y el Banco Santander en Tarragona, considerado una gigafactoría de la inteligencia artificial: "Es un proyecto privado ¿Por qué en Cataluña sí y en Aragón no?".

En clave autonómica, el líder popular se ha referido al respaldo de los socialistas aragoneses al decreto contra los centros de datos. Sobre el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha achacado sus declaraciones a que "pretende presentarse a las primarias del partido" en Zaragoza.

"Estamos acostumbrados a que piensen más en el PSOE que en los aragoneses. Lo vimos con el sistema de financiación autonómica y ahora que vienen inversiones milmillonarias", ha apuntado.

Red Eléctrica

Por otro lado, Azcón ha calificado de "buena noticia" el anuncio para la mejora de la red eléctrica por parte del Miteco. Eso sí, ha matizado, "no hacía falta que pasaran tantos meses para darse cuenta".

"No entiendo que lo hagan sin hablar con Aragón, sin diálogo", ha concluido.

Centro de emergencias

Este jueves, Azcón y los responsables de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón han visitado el nuevo centro integrado de emergencias. Azcón ha detallado que el proyecto ha sufrido cambios a raíz del apagón del año pasado para favorecer su autonomía.

El complejo está situado en la avenida de Cataluña de Zaragoza y busca integrar en un mismo espacio los servicios del 112, Protección Civil, operativo de prevención y extinción de incendios o la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma. También servirá de enlace con la UME o la Guardia Civil.

14,5 millones

Las modificaciones presupuestarias alrededor del proyecto han elevado su inversión final a los 14,5 millones de euros. Las obras finalizarán a finales de año y las instalaciones echarán a andar en el verano de 2027.

Unas 300 personas podrán trabajar de forma continua dentro del complejo. "Será el corazón operativo de las emergencias para las próximas décadas", ha subrayado Azcón.