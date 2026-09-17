Abre "por fin" la residencia de mayores de Mequinenza con 78 plazas residenciales y 39 de centro de día

El alcalde de Mequinenza, Antonio Sanjuán, no oculta la satisfacción que ha supuesto para el equipo de Gobierno de esta localidad del Bajo Cinca la entrada en funcionamiento de la residencia de personas mayores y centro de día Magda Godía.

Este nuevo equipamiento, cuya gestión ha sido adjudicada a la Fundación Rey Ardid, prestará atención tanto al municipio como a otras localidades cercanas, lo que favorecerá que los usuarios no se sientan desplazados o fuera de su ámbito natural.

La puesta en marcha de un equipamiento destinado a las personas mayores "nos reconforta de manera especial", porque hay una demanda muy elevada de este tipo de plazas, pero el caso de la residencia de Mequinenza cobra una relevancia mayor porque se trata de una obra que ha precisado de 18 años para hacerse realidad.

"Le han afectado toda suerte de infortunios y solo el empuje con el que hemos trabajado desde 2021 ha hecho posible que sea una realidad y que haya empezado la entrada escalonada de residentes", explica el alcalde.

El centro dispone de 78 plazas residenciales, de las que 38 son habitaciones individuales y 20 dobles, todas con baño y espacios destinados a la rehabilitación, la atención sanitaria, comedor, biblioteca y zonas de convivencia.

Asimismo, está dotada con 39 plazas en el centro de día, que entrarán en funcionamiento a finales de octubre.

Este equipamiento, que ha costado 8,7 millones de euros colocó su primera piedra en 2008, pero la crisis inmobiliaria paralizó la construcción cuando se había levantado la estructura. A partir de ese momento, llegó una década de olvido por falta de financiación.

En 2021, con el Gobierno de Javier Lambán en el Pignatelli, se retomaron las obras poniendo en marcha una segunda fase, valorada en 8 millones de euros, que contó con las aportaciones del Plan Miner a través del Instituto para la Transición Justa y el Gobierno de Aragón (5,3 millones), los más de 2 millones de fondos propios del Ayuntamiento de Mequinenza y los 728.000 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Sanjuán pone énfasis en el "tremendo esfuerzo" que supone para un ayuntamiento ponerse al frente de una obra de esta magnitud.

Asimismo, pone en valor toda la ayuda institucional recibida y de manera especial el “empecinamiento” que ha habido en su equipo de Gobierno por culminar el trabajo y abrir la residencia Magda Godia.

Un equipamiento, cuya denominación rinde homenaje a una política socialista que trabajó desde el Ayuntamiento de Mequinenza, primero como concejala, y desde 2003 y durante cinco mandatos, como alcaldesa, destacando su labor cultural y social, que permitió, entre otras cosas, impulsar la residencia que lleva su nombre.