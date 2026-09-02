Multitudinario grito de solidaridad con Ceuta en Aragón: "La integridad territorial no se negocia"

La plaza del Pilar de Zaragoza, durante la protesta. E. E.

Aragón se ha volcado este miércoles con Ceuta con concentraciones multitudinarias en Zaragoza, Huesca y Teruel y multitud de pueblos y ciudades del territorio.

La atronadora solidaridad de la Comunidad ha desbordado puntos como la plaza del Pilar, con miles de banderas e incesantes gritos contra Pedro Sánchez y en contra de la invasión.

Solo la protesta de Zaragoza capital ha superado los 25.000 participantes, según cifras del Ayuntamiento.

La imagen recordaba a la de los días grandes de la ciudad, sin apenas hueco entre la fuente de Goya y la de la Hispanidad.

A la movilización han asistido desde vecinos como Loli Vidal, nacida en Ceuta y casada con un maño, a jóvenes como Pablo, que a sus 9 años ha querido asistir a su primera concentración para mostrar lo “hartísimo” que está.

“Tengo familia allí y no puede ser”, decía a hombros de su padre con un cartel de ‘Ceuta no está sola’ en las manos.

A pocos metros, Ángel Hernández recordaba que aprendió a nadar en El Tarajal en 1963. Estaba en la mili y pasó en Ceuta 15 meses que no ha podido olvidar.

Alejandra, Rafa y Vanesa, otros de los asistentes, llevaban carteles de ‘Perro Sánchez dimisión’ y ‘Ceuta es España’. Para ellos, lo que está pasando demuestra una “inacción total”.

“Ceuta está abandonada. Vamos mentira tras mentira. Sánchez se ha hecho el rey de los siete mares”, criticaban.

La bandera se ha convertido, para muchos, en el uniforme oficial. Las hay que la llevaban de falda, mientras que otros han acudido con paraguas rojos y amarillos para combatir los 34 grados que registraba la plaza pasadas las 20.00.

Tampoco han faltado las camisetas de la Selección Española, banderas de Ceuta y las clásicas pinturas para la cara.

Tras la pancarta principal han estado el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes, María Navarro; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la expresidenta de Aragón y del Congreso de los Diputados Luisa Fernanda Rudi.

También numerosos consejeros del Gobierno PP-Vox, cargos del partido de Santiago Abascal como la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, y los presidentes de CEOE-Aragón, Benito Tesier, y Cepyme-Aragón, María Jesús Lorente, entre muchos otros.

Quienes no han estado han sido los representantes de PSOE, CHA, IU y Zaragoza en Común (ZEC), que se han borrado de la protesta ante lo que consideran una “instrumentalización política” por parte del PP.

A Chueca le ha resultado difícil acabar de leer el manifiesto, una tarea para la que ha contado con la ayuda de Luis, Merche y Manuel, vecinos de Ceuta y Melilla residentes en Zaragoza. La alcaldesa ha tenido que hacer varias pausas ante los gritos de ‘Pedro Sánchez a prisión’

Fuera del acto principal, Azcón no ha querido dejar pasar la ocasión de mostrar su solidaridad con Ceuta y recalcar que la protesta no buscaba reunir a simpatizantes o militantes de los partidos sino a hombres y mujeres aragoneses unidos por un fin común.

El líder regional ha podido hablar con el presidente de Ceuta para mandarle “todo el cariño y apoyo desde Aragón”. “La situación allí es terrorífica. Cada medida está haciendo el problema más grande”, censuraba.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza se ha acordado de los vecinos que están sufriendo al ver trastocada la normalidad de su día. "Han sufrido un ataque y necesitan el respaldo de España. Esta es una llamada para que el Gobierno defienda nuestras fronteras y la normal convivencia de todos los españoles", añadía.

Mientras, Santiago Morón (Vox) ha acusado a Marruecos de querer generar "el caos" entre la población de Ceuta, unos objetivos -ha lamentado- que se están cumpliendo.

Enfado generalizado

Los gritos contra Pedro Sánchez han sido constantes durante todo el acto. No han faltado los 'Pedro Sánchez a prisión' o los 'no es un presidente, es un delincuente'.

Especialmente emocionante ha sido el momento en el que ha sonado el himno de Ceuta, cuando se ha visto, incluso, alguna lágrima y se han escuchado consignas de 'Viva Ceuta libre'.

A los líderes de Vox se les ha visto asentir cuando se decía aquello de 'invasor, expulsión', y entre las filas del PP destacaba la vehemencia del exconsejero de Sanidad, José Luis Bancalero, nacido en Melilla.

Unos y otros han querido dejar claro que la integridad territorial "no se negocia" y que "Ceuta es y será siempre España".

El mensaje se ha seguido a pie de plaza, pero también desde los balcones de los hoteles y los edificios aledaños.