Muere Arturo Aliaga, histórico líder del PAR y exvicepresidente del Gobierno de Aragón, a los 70 años

Ha fallecido este 2 de septiembre en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

El aragonesismo político y la gestión pública de la comunidad autónoma pierden a una de sus figuras más influyentes de las últimas décadas.

Arturo Aliaga, histórico presidente del Partido Aragonés (PAR) y exvicepresidente del Gobierno de Aragón, ha fallecido este 2 de septiembre en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza a los 70 años de edad, tras una larga enfermedad.

Nacido en Jaulín el 12 de octubre de 1955, Aliaga desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y política vinculada a la Administración y al Gobierno de Aragón.

Ingeniero industrial y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma, ingresó en la función pública en 1987 y ocupó distintos puestos relacionados con la industria, la economía y la promoción empresarial.

Su salto a la primera línea del Ejecutivo autonómico llegó en 2002, cuando fue nombrado consejero de Industria, Comercio y Desarrollo.

Desde entonces y hasta 2015 estuvo al frente de diferentes departamentos vinculados a la industria, el comercio y la innovación.

Fueron años en los que su nombre quedó estrechamente ligado a la política industrial de Aragón y a la defensa de nuevos proyectos empresariales y de inversión en la comunidad.

En 2019 regresó al Gobierno de Aragón de la mano del Ejecutivo de Javier Lambán, durante el cuatripartito.

Fue nombrado vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, responsabilidades que mantuvo durante toda la legislatura, hasta 2023.

Líder del PAR

Su trayectoria política estuvo siempre ligada al Partido Aragonés.

Aliaga asumió la presidencia del PAR en junio de 2015, en sustitución de José Ángel Biel, y durante los años siguientes se convirtió en uno de los principales referentes del aragonesismo político.

Su estilo estuvo marcado por el pragmatismo, la negociación y una defensa de los intereses de Aragón que le llevó a participar en distintos acuerdos de gobierno.

Sus últimos años como líder del partido se enturbiaron por escisiones internas e incomprensiones. Dejó el liderazgo en 2023.

Tras conocerse su fallecimiento, las muestras de pesar de representantes políticos y empresarios de Aragón no se han hecho esperar.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado en X (antes Twitter) su trayectoria como servidor público. “Fue un servidor público que trabajó por los intereses de Aragón de forma infatigable”, ha señalado, antes de recordar sus etapas al frente de la Consejería de Industria y como vicepresidente del Ejecutivo autonómico. Azcón ha trasladado su pésame a familiares, amigos y compañeros.

También la líder del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha lamentado su muerte. “Arturo Aliaga hizo de Aragón una parte esencial de su vida”, ha escrito en X, donde ha recordado su paso por la presidencia del PAR, la Vicepresidencia y el Gobierno autonómico y ha enviado “cariño y un abrazo” a su familia y amigos.

La marcha de Aliaga deja atrás más de dos décadas de presencia prácticamente constante en la política aragonesa. Fue consejero con distintos presidentes, vicepresidente del Gobierno autonómico y presidente del PAR.

Una trayectoria extensa en la que siempre estuvo presente su amor, compromiso y defensa por Aragón y los aragoneses.