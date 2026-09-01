El PP llama a todos los alcaldes de Aragón a participar en las protestas por Ceuta: "Esto no va de izquierdas o de derechas"

El presidente provincial del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha animado este martes a todos los vecinos de la provincia a participar mañana en las concentraciones convocadas en los ayuntamientos en apoyo a Ceuta y a los ceutíes ante la grave situación vivida durante los últimos días.

“Ceuta es España. Es tan española como Zaragoza. Lo ha sido a lo largo de nuestra historia, lo es hoy y lo seguirá siendo mañana”, ha aseverado.

En su opinión, lo que está pasando “no puede contemplarse desde Zaragoza con indiferencia ni convertirse simplemente en una noticia que ocupa titulares durante unos días y después desaparece”.

El presidente provincial ha señalado que detrás de esta crisis “hay familias desesperadas, ciudadanos que han sentido miedo e inseguridad, y trabajadores y empresarios preocupados por las consecuencias que esta situación puede tener sobre su futuro”.

“Estamos hablando de compatriotas nuestros. De españoles que tienen exactamente el mismo derecho que cualquier ciudadano de Zaragoza, de Aragón o del resto de España a sentirse seguros, protegidos y acompañados por su país” ha recordado.

Celma ha reclamado al Gobierno de España “una respuesta extraordinaria, coordinada y sostenida en el tiempo” para recuperar la normalidad, garantizar la seguridad y proteger a todos los ceutíes. “Nadie puede pretender que Ceuta afronte sola una situación de esta magnitud. Las fronteras, la inmigración, la seguridad y la defensa de nuestra integridad territorial son responsabilidades del Estado. Cuando una parte de España atraviesa una situación extraordinaria, la respuesta de España también tiene que ser extraordinaria” ha defendido.

Para el líder popular, la defensa de Ceuta y Melilla “debe estar por encima de cualquier diferencia política o partidista” y ha reclamado “unidad, responsabilidad y determinación” por parte de todas las instituciones y fuerzas políticas.

“Cuando está en juego la seguridad de nuestros compatriotas y la defensa de nuestro país, España debe hablar con una sola voz. Frente a cualquier intento de poner a prueba nuestra soberanía, hace falta un Estado fuerte, presente y capaz de ejercer plenamente sus responsabilidades” ha afirmado.

Por ello, ha reclamado al Gobierno de España que actúe para recuperar plenamente la normalidad, reforzar la protección de la frontera y aplicar de manera efectiva la legislación española y europea ante las entradas ilegales. “Tiene la obligación de hacer cumplir la ley, proteger nuestras fronteras y utilizar todos los mecanismos legales a su alcance para recuperar la normalidad” ha señalado.

En este sentido, ha pedido a los alcaldes de todos los partidos que se sumen. "Esto no va de izquierdas o de derechas ni de siglas políticas. Va de estar junto a unos españoles que necesitan sentir el respaldo del resto de su país. Desde cada pueblo y cada ciudad de la provincia de Zaragoza queremos mandar a Ceuta un mensaje muy claro: no estáis solos. Zaragoza está con vosotros, Aragón está con vosotros y España está con vosotros”, insistía.

En las últimas horas han sido varios los dirigentes que han hecho el mismo llamamiento, desde el propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, hasta el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano.