Aragón presenta alegaciones a la propuesta del Corredor Cantábrico-Mediterráneo: "Es injusta e inconsistente"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón junto al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López y las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel han presentado este martes ante el Ministerio de Transportes las alegaciones al Estudio Informativo del tramo Sagunto-Teruel del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

La comunidad reclama la retirada del estudio actual y una nueva hoja de ruta que contemple una infraestructura de "altas prestaciones, con doble vía electrificada y preparada para el transporte conjunto de viajeros y mercancías".

En este sentido, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido que "la propuesta planteada por el Ministerio es injusta, inconsistente y no responde ni a las necesidades actuales ni al potencial logístico e industrial que tiene nuestra Comunidad".

Una infraestructura del siglo XXI

A su juicio, mantener una vía única en este tramo puede convertirlo en un "cuello de botella" para el desarrollo de Aragón. "Nadie entiende que el puerto de Valencia y PLAZA, la mayor plataforma logística del sur de Europa, no estén conectados por una infraestructura ferroviaria moderna, competitiva y preparada para el siglo XXI", ha señalado el presidente.

Esta reivindicación también cuenta con el respaldo de las alcaldesas de las tres capitales aragonesas. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha incidido en la necesidad de rehacer el proyecto.

"Lo barato sale caro y, si no se planifica ahora una doble vía electrificada de altas prestaciones, lo pagarán las futuras generaciones de Aragón y de todo el corredor", ha destacado Buj.

Natalia Chueca también ha sido crítica con la propuesta planteada. “Estamos ante una nueva chapuza, es el momento de retirar este estudio y apostar por un proyecto del siglo XXI", ha recalcado.

En la misma línea ha ido la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, quien ha reclamado revisar el proyecto para evitar que Aragón quede en una situación de desventaja. "No queremos ser una Comunidad de segunda".

El Gobierno de Aragón considera que el corredor es estratégico para reforzar la posición de la Comunidad pero "las inversiones ya ejecutadas deben entenderse como una primera fase dentro de una estrategia más ambiciosa que permita culminar un corredor ferroviario moderno y competitivo".