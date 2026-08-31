Aragón abre el curso político con los incendios y la polémica por los centros de datos en el foco y la amenaza de protestas

La presidenta de las Cortes, María Navarro, con el portavoz de CHA, Jorge Pueyo. Cortes de Aragón

Las Cortes de Aragón han abierto este lunes el nuevo curso político con los incendios y la polémica por el decreto de los centros de datos en el foco y la amenaza de nuevas manifestaciones en la calle en el horizonte.

La presidenta, María Navarro, se ha reunido con todos los grupos para pulsar su opinión y puntos de vista, una novedad que pretende convertir en tradición.

La portavoz adjunta de Vox, Lorena García, ha prometido trabajar para acabar con las políticas de “fanatismo climático de la izquierda” que han impedido durante años limpiar los montes.

Se trata, según la formación, de decisiones “irracionales” que han hecho que haya una carga de combustible “exagerada” en el territorio.

Más de 115 días después de la firma del acuerdo de Gobierno con el PP, el partido considera que ya está habiendo “mejoras y beneficios para todos los aragoneses”. Como ejemplos ha puesto la eliminación del gasto superfluo o el hecho de que haya “más recursos para los nuestros; para los de casa”.

Y entre las metas a corto y medio plazo destacan tres: que los aragoneses que quieran independizarse tengan más facilidades para acceder a una vivienda digna, recuperar la seguridad y que las familias puedan elegir “la educación que quieran para sus hijos”.

Sobre los presupuestos, García ha confirmado que se está trabajando en ellos y que Vox cumplirá con esta responsabilidad “conforme a la ley” y lo acordado en el pacto de Gobierno.

Otro reto es el decreto sobre los centros de datos que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, que podría hacer que se perdieran “muchos puestos de trabajo”.

Sobre esto mismo ha hablado el portavoz de Aragón-Teruel Existe. Tomás Guitarte ha pedido, directamente, abrir una comisión de estudio o investigación sobre los incendios y los centros de datos.

En su opinión, el Parlamento debería ser capaz de poder abordar estas dos grandes cuestiones en paralelo a la tramitación del Presupuesto de 2027 y la Ley de Vivienda.

Para Guitarte, lo importante es que el papel institucional de las Cortes no se vea sobrepasado por la confrontación política; que el Parlamento no acabe siendo “un plató de televisión” en el que no se pueda profundizar en ninguna cuestión.

El curso político que comienza será especialmente intenso por la cercanía de las elecciones generales y las municipales de mayo.

Para IU, la prioridad va a estar en intensificar la actividad política, pero “también en la calle”. Su portavoz, Marta Abengochea, ha criticado que PP y Vox sigan empeñados en “vender” la Comunidad “al mejor postor”.

A ambos les ha acusado de enrarecer y “enturbiar” el clima político. También de continuar con una dinámica de “rodillo parlamentario” y un uso “espurio” de los tiempos que no espera que cambie.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.