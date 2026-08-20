Los últimos vecinos evacuados por el incendio de Riglos regresarán a casa este viernes: "Estará controlado en 2 o 3 días"

Trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Gobierno de Aragón

Una vez que el incendio originado en Las Peñas de Riglos se ha dado por estabilizado, el operativo sigue trabajando para recuperar la normalidad y poder controlar el fuego.

A lo largo de este jueves se ha autorizado el regreso a las poblaciones de Ena, Centenero y Botaya, y, posteriormente, a Binacua y Atarés.

En total, 129 personas han vuelto este jueves a sus hogares, que se suman a los cerca de 700 vecinos de 16 localidades que ya habían sido realojados durante los dos últimos días.

De esta forma, solo queda pendiente de dar luz verde a la vuelta a Santa Cruz de la Serós, en donde viven 74 personas.

Si todo avanza según las previsiones, estos últimos 74 vecinos podrán regresar a sus casas desde primera hora de este viernes.

“Está en un sitio con cierto peligro, pero si todo va bien, se espera que mañana regresen a sus casas y tengamos a todas las personas realojadas”, ha explicado el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, al término del último Cecopi de este jueves.

El Cecopi también ha acordado flexibilizar las restricciones de circulación en las carreteras afectadas por el incendio.

Tan solo permanecerán restringidos los accesos directos a los monasterios Nuevo y Viejo de San Juan de la Peña, a través de la carretera A-1603 desde la población de Santa Cruz de la Serós hasta el cruce con la carretera de Botaya.

Asimismo, seguirá prohibido el acceso a los distintos caminos afectados por las llamas.

Estas limitaciones se mantienen con carácter preventivo para facilitar el trabajo de los efectivos que continúan actuando en la zona, garantizar su seguridad y evitar cualquier interferencia en las labores de extinción y vigilancia.

Durante la próxima noche permanecerá desplegado un dispositivo integrado por cuatro brigadas terrestres, cuatro autobombas y cuatro Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN).

Con ello, se quiere avanzar en las próximas 48 o 72 horas para poder dar por controlado el fuego.

“El incendio está estabilizado y queremos avanzar hacia el control, para lo que se tardará 2 o 3 días como mucho”, ha detallado Clavero.