Azcón, sobre el incendio de Las Peñas de Riglos: "Por fin empezamos a ver la luz al final del túnel que ha sido dramático"

El incendio de Las Peñas de Riglos ya está estabilizado. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha sobrevolado la zona afectada del incendio en el que la superficie quemada se estima que finalmente ha sido de 14.500 hectáreas.

"Por fin empezamos a ver la luz al final del túnel que ha sido dramático y terrorífico", ha valorado el líder del Ejecutivo aragonés. Un escenario "terrible" el cual está "cambiando".

A pesar del buen avance en los trabajos, Azcón ha querido recalcar que el incendio no está extinguido y "todavía quedan algunos días".

De esta forma, el incendio se adentra en unos días que permite ser "optimista" tanto por la situación en la que se encuentra el fuego como por la climatología con una bajada de las temperaturas.

Por el momento, la estimación del perímetro se centra en 18.000 hectáreas, sin embargo Azcón ha matizado que la quema ha sido "discontinua" por lo que se estima que sean aproximadamente 14.500.

Apertura de las carreteras

En cuanto a los municipios desalojados, se continúa con el realojo. A las 13 localidades que ya han vuelto, a lo largo de este jueves se les ha autorizado la vuelta a Ena, Centenero y Boltaya.

El presidente de Aragón ha señalado que la previsión es que Atarés y Binacua puedan seguir el mismo camino. Así, se va a proceder a evaluar la situación de Santa Cruz de la Serós para conocer cuál es la posibilidad.

"La previsión es que en horas todas las personas que han sido evacuadas puedan volver al incendio", ha anunciado.

Para ello también se está trabajando en la situación de las carreteras en las que ha señalado que se va proceder a reabrir el tráfico en algunas de ellas.

En las que se mantendrán restricciones será en las de acceso a los monasterios de San Juan de la Peña.

"Entendemos que personas que tengan curiosidad no es bueno que tengan acceso y por lo tanto la reapertura del tráfico se hará siempre pensando en la seguridad y que todavía quedan labores de extinción pendientes", ha explicado.

Compromiso con los bomberos

Más allá de la situación del incendio, Azcón se ha comprometido a mejorar el operativo de bomberos forestales del Gobierno de Aragón.

A pesar de que como ha indicado en los últimos años se ha incrementado el personal y comprado vehículos "no es suficiente".

"Tenemos que multiplicar los medios, tanto en la limpieza de los bosques como en los medios que las brigadas tienen para luchar contra los incendios. Eso es lo que vamos a hacer y en lo que estamos trabajando", ha señalado.

A lo que se añade un compromiso para limpiar más los bosques que de forma habitual "que era muy poco" y para una mayor dotación de medios humanos y técnicos.

De esta forma, ha anunciado que va a presentar un plan de presupuestos "como nunca se ha hecho en la comunidad autónoma" .

Asimismo, ha querido dar las gracias al operativo por todo el trabajo "fundamental" que están haciendo.