Las plazas MIR en Aragón aumentan para 2027: se triplica la especialidad de Urgencias y vuelve Medicina Forense

El Ministerio de Sanidad sigue aumentando el número de plazas para la Formación Sanitaria Especializada. La convocatoria, con Zaragoza como sede, que tendrá lugar el próximo 23 de enero de 2027 concentra una oferta de 12.850 vacantes.

La oferta en Aragón sigue también la misma tendencia de crecimiento al alcanzar la cifra de 394, lo que supone un 5% más que este 2026.

Zaragoza concentra el mayor número de oferta elegible. El sector concentra 316 plazas mientras que Huesca tiene 45 y Teruel 33.

Un cómputo donde la rama sanitaria que domina el crecimiento es la de médico interno residente, en la que para el año que viene las plazas ascienden a 285, de las 271 que salieron a elección este año.

Urgencias sube como la espuma

La gran pregunta es hacia dónde han ido destinadas las plazas incrementadas. Aunque la necesidad sitúa a Medicina Familiar y Comunitaria como la posible baza de crecimiento, esta especialidad se mantiene con su oferta de 84 vacantes.

Una cifra que cuesta llenar ya que en esta última convocatoria no fue hasta el último día de selección que Aragón agotó sus plazas cerrando las 271 ofertadas con una última en el sector de Calatayud.

Donde se encuentra el incremento es en la estrenada especialidad de Urgencias y Emergencias. La comunidad ofertó 3 nuevas plazas (1 en Huesca y 2 en Zaragoza) que se llenaron con relativa rapidez.

Para esta próxima se triplica la oferta con hasta 9 plazas ubicadas 4 en el Hospital Universitario Miguel Servet, el mismo número para el Hospital Clínico Lozano Blesa y una en el San Jorge de Huesca. Un crecimiento que se ha visto no solo en la comunidad sino también a nivel nacional con 279 vacantes.

Otra de las áreas que también crece es la demandada de la salud mental. Psiquiatría alcanza las 13, tres más que en la última convocatoria.

De las destacadas también se encuentra Cirugía Plástica. Esta especialidad, cada vez más solicitada, amplía su oferta en Aragón con una nueva plaza que se suma a la ya existente. Ambas en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

De igual forma, en esta nueva convocatoria vuelven a ofertar plazas para Medicina Legal y Forense tras esta última que no hubo opción de selección en la Comunidad. La última vez fue en la convocatoria de 2025 con 4. En esta ocasión será una única plaza.

Unas que suben por las que bajan, ya que Oftalmología, una de las especialidades más demandadas, pierde una de las siete plazas que tenía.

Otras formaciones

Más allá de la medicina, la formación especializada de Enfermería gana una plaza lo que sitúa la oferta en 85.

Enfermería Familiar y Comunitaria amplía sus vacantes a 44, con dos más. Mientras que Obstétrico-Ginecológica (Matrona) pierde una de las 12 que tenía a pesar de ser una de las especialidades con más reclamo.

El resto del reparto se queda con Salud Mental 16; Pediátrica 7; del Trabajo 3 y; Geriátrica 4.

El resto de plazas vacantes se reparten con 11 para psicología, 8 en farmacia, 2 para biología, 2 en física y 1 para química.

Nuevas medidas de seguridad

La prueba MIR también llega con novedades en la participación de la misma. El Ministerio de Sanidad ha endurecido sus medidas de seguridad después de que en esta convocatoria se identificara a un aspirante intentando copiar con gafas de IA y un reloj inteligente.

Las nuevas medidas tienen como novedad el despliegue de sistemas de detección de radiofrecuencia.

Además, no tendrán permitido que el alumno utilice tapones y sólo podrá entrar al examen con un bolígrafo transparente de tinta azul o negra, una botella de agua y sin ningún tipo de alimento.

Proceso de inscripción

Todos aquellos que quieran inscribirse para el examen tendrán de plazo para presentar la solicitud entre el 1 y el 14 de septiembre.

La prueba de acceso tendrá lugar el sábado 23 de enero de 2027 con su inicio a las 14.00 para todas las modalidades.

El ejercicio consistirá en contestar un cuestionario de 200 preguntas más 10 preguntas de reserva. Cada pregunta constará de cuatro opciones de respuesta, de las que solo una de ellas será la correcta.

La prueba tendrá una duración de cuatro horas y media.