El incendio de Riglos afronta un día decisivo mientras 340 vecinos vuelven a casa: "Son los peores niveles para un incendio"

Trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Gobierno de Aragón

Este miércoles será un día decisivo para poder atajar el incendio de Las Peñas de Riglos, originado hace ya 9 días y que ha tenido a un millar de vecinos evacuados de 20 núcleos de población.

Será un día, de nuevo, con temperaturas muy altas, de 35 o 36 grados, con viento sur seco y humedad por debajo del 10%. Son “los peores niveles” para un incendio forestal.

La importancia de esta jornada radica en que se espera que sea la última con estos registros, ya que este jueves las temperaturas bajarán hasta 10 grados y volverán las lluvias a la zona.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión del Cecopi celebrada a primera hora de este miércoles, después de una noche en la que se han realizado las tareas previstas pese a que han aparecido unos cinco puntos calientes en el entorno de Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña.

Paralelamente, unos 340 vecinos de cinco municipios ya pueden volver a sus casas. Son los habitantes de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María, Bailo y Larués, que ya tienen autorización para regresar, siempre bajo la supervisión de la Guardia Civil.

Mientras, los vecinos de Arbués y Alastuey tendrán que esperar unas horas, por lo menos hasta el mediodía, ya que se han registrado algunas columnas de humo en la zona.

“En Alastuey se va a llevar a cabo una inspección porque esta noche ha aparecido algún humero que en absoluto es preocupante. Creemos que, antes del mediodía, la gente podrá volver a sus casas”, ha detallado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

La Guardia Civil habilitará una oficina móvil de atención al ciudadano en Bailo, en la que los vecinos de los cinco núcleos podrán resolver cualquier duda o incidencia relacionada con su regreso.

Asimismo, las carreteras de acceso a los municipios permanecerán abiertas solo para el uso de los residentes.

Mientras se completan y supervisan las analíticas de calidad del agua realizadas por la Dirección General de Salud Pública, se recuerda a los vecinos realojados que el agua no es apta para el consumo humano.

Se ha habilitado un dispositivo coordinado por Protección Civil y por las comarcas de La Jacetania y la Hoya de Huesca, para suministrar agua embotellada a las personas empadronadas en las localidades afectadas, a razón de 5 litros por persona y día, con puntos de distribución que serán comunicados por cada ayuntamiento.

Esta medida se mantendrá hasta que las analíticas, cuyos resultados se dispondrán a comienzos de la próxima semana, confirmen la idoneidad del agua para el consumo, momento en el que los ayuntamientos informarán a la población a través de sus canales oficiales.

El perímetro exterior del incendio permanece estabilizado desde hace varios días, lo que permite al operativo concentrar sus esfuerzos en el interior de la zona afectada, con el objetivo de minimizar los daños en la masa forestal y sofocar los focos residuales que van surgiendo.