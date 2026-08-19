La buena evolución del incendio de Riglos permite la retirada de los bomberos de Francia y de otras comunidades

Trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Gobierno de Aragón

La positiva evolución del incendio de Las Peñas de Riglos ha permitido la retirada de los bomberos franceses y el operativo de otras comunidades que se habían desplazado a Huesca para sofocar las llamas.

El Gobierno de Aragón hizo una llamada de auxilio el pasado sábado cuando, después de cuatro días luchando contra el fuego, ya habían ardido 16.600 hectáreas y se había desalojado a 1.045 personas.

Eso hizo que el operativo alcanzara cifras históricas, integrando a un millar de efectivos gracias a la intervención de otras comunidades autónomas y la participación de medios internacionales.

Desde Francia llegaron un centenar de bomberos de Francia, un helicóptero Súper Puma y otras unidades de apoyo.

A ello se le sumaba un amplio despliegue de medios procedentes de otras comunidades autónomas.

Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid aportaron distintos aviones, helicópteros, vehículos, autobombas y cuadrillas para luchar contra el fuego.

También el Gobierno de España llegó a desplegar cuatro secciones de la UME, bulldozers, aviones FOCA, anfibios ligeros y numerosos helicópteros.

Después de ocho días de lucha, el avance de los trabajos de extinción ya ha permitido que, a lo largo de este miércoles, puedan volver a sus casas casi 600 vecinos desalojados de 13 pueblos.

Durante la noche del miércoles al jueves, van a continuar trabajando nueve brigadas terrestres, ocho autobombas, y 18 agentes de protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón.

Continuará una sección de la UME y bomberos de los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca y ambas diputaciones provinciales.

Así, se espera seguir trabajando hacia la estabilización del incendio. Las últimas horas han sido decisivas, puesto que las condiciones meteorológicas han puesto en alerta a los responsables de la extinción, al unirse altas temperaturas, fuerte viento y baja humedad.

La importancia de esta jornada radica en que se espera que sea la última con estos registros, ya que este jueves las temperaturas bajarán hasta 10 grados y volverán las lluvias a la zona.