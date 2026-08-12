Aragón vibra con el eclipse total: así se ha vivido un fenómeno tan único como irrepetible

Aragón ha vivido este miércoles un momento tan histórico como irrepetible. El eclipse total de sol ha movilizado a miles de personas en todo el territorio, dejando imágenes que permanecerán para siempre en la retina.

La Comunidad era uno de los puntos privilegiados para contemplar el fenómeno, con buena parte de su superficie dentro de la franja de totalidad.

La expectación se veía ya desde primera hora en zonas como Zaragoza capital, elegida por decenas de turistas ingleses, franceses y chinos. Pero también en los cuatro puntos oficiales habilitados por el Gobierno de Aragón.

Especialmente multitudinaria ha sido la afluencia al parquin sur de la Expo, pero también a Valdespartera, al puente de Piedra o al puente de la Unión.

Dos niñas preparadas para ver el eclipse solar en el Puente de Piedra, Zaragoza. Jorge Lisbona. E.E

Los más madrugadores empezaron a coger sitio cuando pasaban solo unos minutos del mediodía haciendo frente al intensísimo calor que azotó a la ciudad durante toda la jornada.

Aquí no ha habido giros de guion. Tal y como apuntaban las previsiones, el eclipse ha alcanzado su momento culminante sobre las 20.30, cuando la Luna ha ocultado completamente el disco solar y ha sumido en la oscuridad durante algo más de un minuto a las zonas situadas en la trayectoria de la totalidad.

El fenómeno, excepcional por su escasa frecuencia —el anterior eclipse total visible desde la Península se remonta a 1912—, ha obligado a desplegar un amplio operativo preventivo.

El Gobierno de Aragón, en coordinación con la Delegación del Gobierno, había preparado un dispositivo de unas 2.500 personas integrado por Protección Civil, bomberos, Cruz Roja y trabajadores de la Administración autonómica, además de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Imágenes de turistas y locales instantes antes del momento cumbre del eclipse. Jorge Lisbona. E.E.

Cuatro puntos oficiales y miles de espectadores

Los principales esfuerzos se han concentrado en los cuatro Puntos Oficiales de Observación habilitados por el Gobierno de Aragón en Javalambre, Calamocha, Épila y MotorLand, en Alcañiz.

Las instalaciones habían alcanzado más de 11.000 reservas antes del eclipse, con Javalambre como el emplazamiento que mayor ocupación había registrado, hasta rozar el lleno.

Las estimaciones manejadas antes del fenómeno apuntaban a la llegada de alrededor de 250.000 personas a Aragón atraídas por el eclipse. La presión turística también se había dejado notar en los alojamientos, con Zaragoza rozando el 100% de ocupación y Teruel con sus plazas hoteleras completas.

La magnitud del desplazamiento había convertido las carreteras en uno de los principales retos del operativo.

La Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil de Tráfico han reforzado la vigilancia de las principales vías y de los accesos a los lugares con mayor concentración de espectadores, especialmente para evitar que los conductores se detuvieran en cunetas o lugares peligrosos para contemplar el fenómeno.