Los puntos de observación del eclipse superan los 10.000 inscritos: "Esperamos que la cifra siga creciendo"

El Gobierno de Aragón ha activado este lunes la fase operativa del dispositivo especial preparado para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

Esto supone la entrada en vigor de la Situación Operativa 1 del Platear (Plan Territorial de Protección Civil de Aragón) y la apertura de los cuatro Puntos Oficiales de Observación (POGA) habilitados en Épila, Javalambre, Calamocha y MotorLand Aragón.

Unos puntos oficiales de observación que no paran de sumar inscripciones y a día de hoy suman más de 10.000 personas y 3.300 vehículos inscritos.

En Javalambre hay 1.127 vehículos y 3.660 personas; en Épila ya se han inscrito 842 vehículos y 2.781 personas; en Calamocha superan los 700 y casi 2.200 personas; mientras en MotorLand-Alcañiz superan los 600 vehículos y 1.737 personas.

"Las reservas están creciendo de forma muy importante en los últimos días. Ya hemos superado las 10.000 personas inscritas en el conjunto de los puntos oficiales y esperamos que esa cifra siga aumentando conforme se acerque el momento del eclipse", ha señalado Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias.

Así, se prevé que el número total final esté entre 12.000 y 15.000 personas.

Los aforos máximos estimados alcanzan las 5.600 unidades en Calamocha, 2.900 en MotorLand Aragón, 1.750 en Épila y 1.270 en Javalambre. En conjunto, los cuatro recintos tienen capacidad para 11.520 vehículos o unidades de acceso.

"Hemos creado estos puntos de observación para que quienes decidan desplazarse puedan disfrutar del eclipse con mayores garantías de seguridad y con los servicios necesarios para permanecer durante toda la jornada", ha explicado Clavero.

De igual forma ha transmitido que una de las principales preocupaciones del dispositivo es la movilidad y el riesgo de incendios forestales.

"Por eso hemos preparado espacios específicos donde concentrar parte de la afluencia prevista y reducir la presión sobre zonas que no están preparadas para recibir grandes concentraciones de personas", ha incidido el director general.

Desde las 9.00 de este lunes ha quedado activada la Situación Operativa 1 del plan especial del eclipse, lo que supone la entrada oficial del dispositivo en fase operativa y el refuerzo de los mecanismos de seguimiento, coordinación y respuesta entre los distintos organismos implicados.

Tras meses de planificación, el operativo pasa así de la fase de preparación a la gestión directa sobre el terreno, con los cuatro POGA ya abiertos y los distintos servicios desplegados.

"Lo que ofrecemos aquí es mucho más que un aparcamiento. Hay servicios, zonas de sombra, atención al visitante, recursos de seguridad y emergencias, divulgación científica y espacios pensados para que las personas puedan disfrutar del eclipse con comodidad y seguridad", ha informado Clavero.

Un gran dispositivo

El operativo desplegado en los Puntos Oficiales de Observación contará con bomberos, personal de Protección Civil, INFOAR, Guardia Civil, Policía Nacional Adscrita y seguridad privada.

El dispositivo contará asimismo con atención sanitaria del 061 o Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil y personal de atención al público.

El objetivo del despliegue es anticiparse a los riesgos asociados al eclipse y a la movilidad y concentración de personas que puede generar durante los próximos días.

Entre ellos figuran las altas temperaturas, el riesgo de incendios forestales, los problemas de tráfico y estacionamiento, las pernoctas, las incidencias en el medio natural y cualquier otra situación que requiera una respuesta coordinada.

Los distintos servicios trabajan con procedimientos específicos de coordinación y respuesta, recorridos de acceso y evacuación y espacios reservados para los recursos operativos.

"Todo este montaje está pensado para dar cobertura a los visitantes y para que puedan disfrutar del eclipse con las mayores garantías de seguridad", ha recordado Clavero.