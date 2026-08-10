El incendio de Santa María de la Peña quema ya 2.000 hectáreas: "Se ha propagado muy rápido y es preocupante"

El incendio que afecta a Santa María de la Peña sigue activo y ya ha quemado 2.000 hectáreas de masa forestal, sobre todo, de pino repoblado. La noche se ha marcado como importante para ver como avanzan los trabajos del operativo desplazado.

El fuego se ha originado a orillas del pantano a las 12.37 de este lunes que se ha propagado con "mucha rapidez".

"Ha habido una gran velocidad de propagación, pero que sin embargo luego ha ido descendiendo", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, tras finalizar la reunión del Cecopi.

Así, ha señalado que al inicio se hablaba de que iban 700 hectáreas a la hora. Sin embargo, ya a finalizar la tarde- de 18.00 a 19.00- se ha reducido con solo 100 hectáreas por hora.

Por estos motivos y por la gran cantidad de masa forestal de pino ha categorizado al incendio como "muy preocupante".

Durante la jornada han estado desplegados 200 efectivos y 14 medios aéreos. La noche, ha señalado Vaquero, se sitúa como clave para ver la evolución del fuego.

"Estamos pendientes de cómo a lo largo de la noche se va a desarrollar el incendio. Las temperaturas van a bajar y lo que nos decía el director técnico de extinción es que la zona estaba acotada", ha transmitido la vicepresidenta.

Por lo que ante estas circunstancias "se espera que los medios puedan trabajar".

Los esfuerzos ahora se concentran en el flanco norte del incendio para que no avance. Además se centran en que el fuego no salte a la carretera ya que por su proximidad la A-132 se encuentra cortada en el kilómetro 40 a la altura de Santa María de la Peña hasta el km 70 en Puente la Reina de Jaca.

En estos momentos, el incendio se encuentra relativamente contenido en el flanco derecho por un cortafuegos.

La estrategia para esta noche señalan que va a consistir en tratar de crear una línea de defensa en la cabeza del incendio, en la zona de Paternoy, donde se va a trabajar con fuego técnico con el objetivo de contener el avance hacia el norte.

Asimismo, se va a trabajar con medios terrestres y la UME en el flanco derecho para tratar de seguir conteniendo el fuego dentro de la zona de cortafuegos y en el flanco izquierdo para proteger un posible avance hacia Alastuey.

120 desalojados

Por el momento, se mantiene el desalojo preventivo de cuatro localidades - Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero - afectando a 120 vecinos. Así, 35 han sido atendidos en el pabellón de Jaca y Ayerbe, pero el resto ha encontrado cobijo entre sus familiares.

De igual forma, Vaquero ha incidido que se mantiene en prealerta para una posible evacuación los municipios de Arbués, Bailo y Alastuey.

Refuerzo del operativo

Durante la jornada 200 personas han formado parte del operativo entre ellas la incorporación de una dotación de la Unidad Militar de Emergencia. Además se ha solicitado una sección más de la UME para la jornada del martes.

Asimismo, se ha contado con el refuerzo de medios de Navarra y se está pensando en pedir ayuda a Cataluña "para poder reforzar nuestros medios".

"Agradecer la gran coordinación que ha existido entre los medios nacionales, entre los medios autonómicos, provinciales y de otras comunidades autónomas es lo más importante", ha valorado Vaquero.