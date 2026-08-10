Los bomberos forestales reclaman más medios y "dignidad laboral" : "Menos consejeros y más bomberos"

Los bomberos forestales han salido a la calle para para reclamar mejores condiciones laborales y un refuerzo del operativo de prevención y extinción de incendios en Aragón.

Bajo cánticos como "Dignidad laboral al bombero forestal", "Menos consejeros, más bomberos" o "No comemos de la perplejidad", los trabajadores han exigido más medios y una mayor protección para un colectivo que, aseguran, afronta "una situación de precariedad y falta de efectivos".

Así lo ha explicado el presidente del comité de intercentros de Sarga, Carlos Martínez, quien denuncia que "a día de hoy, se sigue sin reconocer la categoría bombero forestal".

Además, Martínez ha añadido que "tenemos un operativo infradimensionado" lo que está provocando "jornadas inhumanas de más de 20 horas que después, incide directamente en la siniestralidad de los efectivos".

Un verano marcado por constantes fuegos

La época estival en Aragón, ha dejado y continúa haciéndolo, uno de los escenarios más exigentes de los últimos años en materia de incendios, con un operativo que, según denuncian los trabajadores, se ha visto al límite en diferentes momentos.

"Si ahora mismo la gente cumpliese estrictamente con su trabajo, tendríamos un operativo colapsado que no hubiera podido dar respuesta a muchas de las situaciones tan trágicas que se han dado este verano", ha explicado Martínez.

Además, ha señalado que "es muy significativo que el Gobierno de Aragón active la alerta dos para que venga la UME" y ha añadido que la rapidez con la que se recurre a este refuerzo es una muestra de un operativo "infradimensionado en medios".

Por ello, consideran que es esencial que se aumente la plantilla para poder dar respuesta de forma adecuada. "Se pide un mínimo de refuerzo, un aumento de entre unos 150-200 personas", ha señalado.

Tensión entre la DGA y los bomberos forestales

Esta movilización se produce después de que los sindicatos OSTA, CGT, CCOO y UGT anunciaran el pasado viernes una huelga indefinida a partir del 18 de agosto si no se alcanzaba un acuerdo con la Administración. La convocatoria se planteó en plena tensión entre los trabajadores y el Gobierno de Aragón por las condiciones del operativo.

Por su parte, la DGA mostró entonces su "perplejidad" ante la convocatoria y defendió la necesidad de continuar con el diálogo. El Gobierno autonómico ha sostenido que ya se han producido avances en las condiciones laborales del personal de SARGA y ha apostado por mantener abierta la negociación.

Mientras tanto, los bomberos forestales reclaman un mayor dimensionamiento del operativo y unas condiciones que, en palabras de Martínez, permitan "dar ese paso hacia adelante y eliminar la precariedad".