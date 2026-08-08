El torero aragonés Aarón Palacio brilla junto a Morante de la Puebla y sale a hombros de la plaza de toros de Marbella

Aarón Palacio, Morante de la Puebla y José María Manzanares salen a hombros de la Plaza de Toros de Marbella. EFE

El matador en su debut en Marbella ha cortado tres orejas en una noche mágica.

El aragonés Aarón Palacio fue el triunfador de la noche en Marbella con una actuación debut que le ha brindado cortar tres orejas.

Una noche que compartió ruedo con grandes del mundo del toreo como Morante de la Puebla y José María Manzanares, los tres salieron a hombros de la plaza de toros de Marbella tras protagonizar una noche de triunfos en la tradicional Corrida de Candiles.

Los tres espadas sumaron un total de siete orejas ante un noble encierro de Cayetano Muñoz.

El gran protagonista de la noche fue el aragonés Aarón Palacio, que debutaba en Marbella y lo hizo por todo lo alto, cortando tres orejas.

Recibió a su primer toro con varios faroles de rodillas y continuó después por verónicas, ya de pie, conectando desde el primer momento con los tendidos.

Con la muleta volvió a mostrar su disposición, iniciando la faena con ayudados por alto de rodillas y construyendo una actuación de mucha entrega que remató con unas ajustadas manoletinas. La estocada puso en sus manos dos orejas.

En el sexto volvió a dejar una notable impresión. Lo recibió con dos tijerillas de rodillas y, tras brindar la faena a Morante de la Puebla, comenzó citando al toro con el cartucho de pescao.

En esta ocasión ofreció una versión más relajada y asentada, destacando especialmente los remates por bajo, de gran gusto. Cortó una oreja y dejó en Marbella el deseo de volver a verle pronto.

Morante de la Puebla cortó una oreja de cada uno de sus toros después de protagonizar dos faenas de muy diferente corte.

En su primero, el sevillano volvió a exhibir su particular concepto del toreo con el capote, meciendo las verónicas con lentitud y temple. Con la muleta toreó por ambos pitones, dejando siempre la franela en la cara del animal y desarrollando una labor basada en la suavidad y el gusto.

Entre los momentos más destacados sobresalió una serie de naturales de gran belleza. La petición del público encontró recompensa con una oreja.

Más dificultades presentó el cuarto, un toro justo de presencia y de raza al que Morante consiguió arrancarle el máximo partido.

A base de paciencia y oficio fue construyendo una faena que parecía no ofrecer demasiadas posibilidades en sus inicios, hasta alcanzar su punto álgido con una serie de naturales en el tramo final y los molinetes que pusieron el broche a la actuación. Otra oreja fue a parar a sus manos.

José María Manzanares también salió a hombros después de cortar las dos orejas de su primer toro.

El alicantino tuvo que trabajar la embestida de un animal al que fue haciendo poco a poco, comenzando las series a media altura y con mucha medida para ir metiéndolo progresivamente en la muleta.

A medida que avanzó la faena, el toro fue respondiendo y Manzanares pudo ofrecer sus mejores pasajes, especialmente con la mano derecha.

El quinto de Cayetano Muñoz fue un animal más complicado desde los primeros tercios, con una embestida incierta y que llegó a poner en apuros a las cuadrillas.

Manzanares consiguió finalmente hacerse con él, aunque la falta de fuerzas condicionó la faena.

El torero dosificó los esfuerzos en los primeros compases y logró después series por abajo, con el toro humillando y mostrando mayor fijeza y entrega. Sin embargo, el fallo con la espada le privó de cualquier posibilidad de premio.

La noche marbellí terminó así con los tres toreros a hombros y con siete orejas en el esportón, en una Corrida de Candiles que respondió a la expectación generada y que tuvo en el debut triunfal de Aarón Palacio uno de sus grandes alicientes.

Al aragonés se le podrá disfrutar pronto en sus propias tierras. Aarón Palacio tiene la esperada corrida en Huesca el próximo 11 de agosto por la feria de San Lorenzo.

En este día compartirá cartel junto a Talavante y Emilio de Justo con toros de El Pilar.