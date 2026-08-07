La DGA financiará el 50% de la reparación de las infraestructuras municipales dañadas por los incendios

El dispositivo de Infoar en el incendio de Leciñena Infoar

El Gobierno de Aragón ultima las medidas destinadas a apoyar a los municipios afectados por los graves incendios registrados este verano en la Comunidad Autónoma. De esta forma, prepara una convocatoria urgente de ayudas para contribuir a la recuperación de las infraestructuras y servicios municipales dañados.

La convocatoria permitirá al Ejecutivo autonómico financiar el 50% de los gastos elegibles que tengan que afrontar las entidades locales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal afectados por los incendios.

La convocatoria se tramitará con carácter urgente y mediante el procedimiento de concesión directa con convocatoria pública, con el objetivo de reducir los tiempos administrativos y conseguir que los recursos lleguen cuanto antes a las entidades locales.

Según señalan en un comunicado de prensa desde el departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, el objetivo es ofrecer una respuesta "inmediata" a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño ya que puede suponer un importante esfuerzo presupuestario.

"Los alcaldes han estado en primera línea durante los incendios y ahora las administraciones tenemos que estar a la altura, no podemos permitir que un pequeño municipio tenga que afrontar solo las consecuencias económicas de una catástrofe de esta magnitud, ha señalado la directora general de Administración Local, Marina Sevilla.

Caminos, instalaciones y servicios

La convocatoria permitirá financiar las obras indispensables para la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad local, así como la reposición de los suministros inherentes a los mismos que hayan resultado dañados como consecuencia de los incendios del verano de 2026.

Entre las actuaciones susceptibles de recibir financiación se encuentran la recuperación de caminos y vías municipales, instalaciones deportivas y piscinas, equipamientos públicos y, en general, aquellas infraestructuras y servicios municipales que hayan sufrido daños.

También podrán incluirse determinados gastos derivados directamente de la emergencia y actuaciones inaplazables realizadas para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como la reparación de caminos, la limpieza de vías y entornos públicos o la retirada de elementos inservibles.

El 100% por adelantado

El Gobierno de Aragón asumirá el 50% del gasto elegible presentado por cada entidad local. Además, una vez concedida la subvención, la entidad local recibirá anticipadamente el 100% de la ayuda otorgada, a fin de que los ayuntamientos no tengan que adelantar partidas provenientes de sus propios recursos.

Las subvenciones serán compatibles y complementarias con las ayudas que puedan conceder el Estado u otras administraciones públicas, así como con indemnizaciones y otros recursos destinados a las mismas actuaciones, siempre que, conjuntamente, no superen el 100% del coste subvencionado.

18 municipios

La convocatoria incluye inicialmente a 18 municipios afectados por los incendios registrados durante los meses de junio y julio.

En la provincia de Huesca figuran Tamarite de Litera, San Esteban de Litera, Alcampell, Peralta de Calasanz, Azanuy-Alins, Fonz, Robres y Alcubierre.

En la provincia de Zaragoza se circunscribe a los municipios de Leciñena, Orés, Luesia, Ejea de los Caballeros, Uncastillo, Biota, Castiliscar, Layana, Sádaba y Asín.

La convocatoria permitirá asimismo atender a otras entidades locales que resulten afectadas por las declaraciones que pueda tramitar el Gobierno de Aragón durante 2026 como consecuencia de los incendios producidos este verano.

Una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), trámite previsto para comienzos de la próxima semana, los ayuntamientos incluidos dispondrán de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes.

Para las entidades que pudieran incorporarse posteriormente, el plazo comenzará conforme a lo previsto en la propia convocatoria.