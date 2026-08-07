Las brigadas forestales convocan huelga indefinida: la DGA admite "perplejidad" y pide seguir negociando

Trabajos de las brigadas en el incendio de Orés. Gobierno de Aragón

El anuncio de las brigadas forestales de ir a una huelga indefinida a partir del próximo 18 de agosto ha sido recibido con "perplejidad" por el Gobierno de Aragón.

OSTA, CGT, CCOO y UGT han anunciado los paros este viernes. Con ellos piden más medios en la lucha contra los incendios forestales y unas mejores condiciones laborales.

Para los sindicatos, el operativo actual resulta insuficiente frente a la nueva realidad impuesta por el cambio climático, con incendios "más frecuentes, más extensos y considerablemente más virulentos" como ha podido verse este verano.

Sus representantes hablan de jornadas de más de 12 horas, un incumplimiento "sistemático" de los descansos legalmente establecidos o un aumento de la siniestralidad laboral a causa de la fatiga, la sobrecarga y la falta de medios.

Sobre todo esto se estaba negociando hasta este viernes cuando los trabajadores han sorprendido con la convocatoria.

Según la propia DGA, la noticia ha llegado solo unas horas después de que la empresa trasladara formalmente su disposición a abrir un proceso de negociación para analizar las reivindicaciones planteadas por el Comité.

Desde el Pignatelli señalan que los representantes sindicales han acudido a la reunión de esta mañana vestidos con su EPI reglamentario para, a mediodía, pedir un receso y anunciar la convocatoria de huelga a los medios de comunicación sin aviso previo.

Como consecuencia, el encuentro, que se estaba celebrando por unos cauces de "normalidad y diálogo", ha finalizado después de esas declaraciones.

La postura de la DGA

Desde el "absoluto respeto al derecho a la huelga", el Ejecutivo aragonés ha emitido un comunicado en el que agradece el trabajo de los efectivos en este verano tan complicado y reitera su voluntad de mantener una interlocución permanente con el colectivo para seguir mejorando las condiciones del operativo de prevención y extinción de incendios forestales y de los profesionales que lo integran.

En este sentido, recuerda que el Gobierno de Aragón ha venido impulsando una política de mejora progresiva de las condiciones de los trabajadores del dispositivo INFOAR.

"Fruto de ese compromiso se firmó el II Convenio Colectivo de SARGA a finales de 2024 y comienzos de 2025. En ese marco se han impulsado medidas como la contratación indefinida durante los doce meses del año, la mejora de las condiciones salariales, el reconocimiento de la categoría profesional que permite el acceso a la jubilación anticipada a los 60 años y las inversiones destinadas a la renovación de las bases e infraestructuras del operativo", sostienen desde el Pignatelli.

Con la convocatoria de huelga sobre la mesa, la DGA considera que todas estas reivindicaciones merecen ser escuchadas y analizadas con el rigor que requieren. Esto, aclaran, no supone aceptarlas automáticamente, sino asumir el compromiso de estudiarlas de forma rigurosa para determinar su viabilidad técnica, organizativa, jurídica y presupuestaria.

Una convocatoria "precipitada"

Precisamente por ello, el Ejecutivo considera imprescindible disponer del tiempo necesario para analizar cada una de las propuestas y valorar su posible encaje dentro del marco legal y del II Convenio Colectivo vigente.

"La apertura de un proceso de negociación supone precisamente ese compromiso de análisis y diálogo y por tanto desde la DGA se considera precipitada la convocatoria de una huelga indefinida cuando acaba de iniciarse un proceso de negociación y todavía no ha sido posible realizar un análisis completo de las propuestas trasladadas por la representación de los trabajadores", justifican.

Las próximas semanas serán especialmente delicadas. Desde la DGA recalcan el mensaje de mano tendida para seguir dialogando y confirman una próxima reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) el jueves 13 de agosto con la voluntad de seguir avanzando en el entendimiento entre las partes y evitar la huelga indefinida.