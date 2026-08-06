Villagrasa (PSOE) reivindica un pacto por el patrimonio en Aragón: "Debe haber una apuesta ordenada y rigurosa"

Darío Villagrasa, este jueves, en las Cortes de Aragón. E. E.

El diputado socialista Darío Villagrasa ha reivindicado este jueves un pacto por el patrimonio en Aragón.

El grupo presentará próximamente una proposición no de ley con el objetivo de crear una mesa de trabajo que implique a administraciones, entidades culturales e instituciones académicas.

El momento elegido no es casual, ya que la Comunidad está a escasas semanas de que PP y Vox presenten los primeros presupuestos de esta nueva legislatura.

Superarán los 9.000 millones de euros y será ahí, según Villagrasa, cuando se verá el verdadero interés de populares y voxistas por la conservación del patrimonio autonómico.

El pacto que propone se centrará tanto en su defensa como en conservación, rehabilitación y dinamización.

Su objetivo no es otro que "aunar voluntades" y "pactar políticas públicas" para preservar un patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, cultural e inmaterial que "trasciende a un Gobierno, a una mayoría parlamentaria o a una legislatura".

"Creemos que es el momento de apostar por el patrimonio en Aragón”, justificaba Villagrasa. En su opinión, hasta ahora "no ha estado dentro de las prioridades" de los gobiernos PP-Vox.

Los socialistas creen que esa apuesta no debe realizarse “de manera fugaz”, sino “ordenada, rigurosa y planificada", de forma que los recursos públicos se multipliquen y redunden en la rehabilitación y conservación de ese patrimonio.

El consenso académico, administrativo y político que se pretende conseguir serviría para trazar las líneas fundamentales de desarrollo para la preservación del patrimonio de Aragón, impulsar los cambios legislativos necesarios, buscar fórmulas para agilizar y proteger los bienes artísticos y culturales, estableciendo una senda de apoyo presupuestario y financiero adecuado.

“A día de hoy no tenemos una convocatoria pública para que los ayuntamientos se presenten para cofinanciar rehabilitaciones de patrimonio en sus municipios. No tenemos una política pública que priorice intervenciones por parte del Gobierno de Aragón”, destacaba.

El esfuerzo que piden desde la oposición debe traducirse en planes directores, planes museísticos o experiencias turísticas. “Esta iniciativa puede contribuir a la lucha contra la despoblación, a la vertebración del territorio o a la dinamización desde un punto de vista socioeconómico”, ha dicho Villagrasa.

La propuesta socialista señala, además, que la titularidad de los bienes, el estado de ruina en el que se encuentran, la ingente cantidad de recursos económicos necesarios para su consolidación, la dificultad de encontrar un uso a futuro para esos inmuebles o las complejidades del procedimiento administrativo “hacen que el tiempo haga mella en esos bienes y que los proyectos de rehabilitación, restauración o puesta en valor, sean muy singulares y escasos”.

En este sentido, recalcan que la Comunidad está cerca de catalogar los 1.700 elementos como Bienes de Interés Cultural (BIC) y más de 2.200 están catalogados ya en el Censo de Patrimonio Cultural de Aragón, obra del Gobierno de Javier Lambán, y son accesibles desde internet. A ello, asegura el texto, hay que sumar los bienes inmateriales y “las numerosas iniciativas en tramitación y el convencimiento positivo que están teniendo estas iniciativas impulsadas en su mayor parte desde los ayuntamientos del territorio”.