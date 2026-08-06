El Gobierno de Aragón encara la recta final en el montaje de los puntos oficiales para la observación del eclipse

Los puntos oficiales de observación del eclipse total de Sol impulsados por el Gobierno de Aragón afrontan la recta final de su preparación.

A seis días del fenómeno, avanzan los trabajos de montaje en Javalambre, Épila, Calamocha y MotorLand Aragón, con el objetivo de que todas las instalaciones estén plenamente operativas a partir del próximo lunes.

Estos espacios han sido diseñados para facilitar una observación cómoda, ordenada y segura del eclipse. Para ello, concentrarán en un mismo recinto los principales servicios y recursos necesarios para acoger a miles de visitantes durante toda la jornada.

Los cuatro puntos oficiales acumulan cerca de 2.200 reservas confirmadas y más de 7.200 personas inscritas. Javalambre reúne actualmente cerca de 2.800 inscritos; Épila supera los 1.600; Calamocha se acerca a los 1.500; y MotorLand Aragón rebasa los 1.100. Todos los recintos se encuentran ya en la fase final de montaje.

El interés por estos espacios ha aumentado conforme se aproxima la fecha del eclipse, aunque el mayor crecimiento se ha producido durante las últimas semanas. Desde el 23 de julio, el número de inscritos ha aumentado en más de 2.500 personas hasta superar las 7.000.

La demanda sigue acelerándose en los días previos al eclipse. Solo desde ayer, los cuatro puntos oficiales han sumado 145 nuevas reservas y 452 personas inscritas, lo que refleja el elevado ritmo de crecimiento que mantienen a menos de una semana del acontecimiento.

Observación de un eclipse. Europa Press

Espacios con todos los servicios

Los visitantes dispondrán de aparcamientos, zonas de pernocta, áreas de sombra, aseos, agua potable, restauración y espacios de descanso. Además, habrá pantallas gigantes y carpas para seguir el eclipse, junto a actividades divulgativas y recursos de apoyo durante toda la jornada.

La organización ha concentrado todos estos servicios en un mismo espacio para que los asistentes puedan permanecer en el recinto desde su llegada hasta la salida, sin necesidad de realizar desplazamientos adicionales.

El dispositivo también contará con un amplio operativo de seguridad y asistencia integrado por personal de emergencias, sanitarios, Protección Civil, bomberos, fuerzas de seguridad y equipos de información y apoyo al visitante.

Los cuatro puntos oficiales forman parte del dispositivo preventivo diseñado por el Gobierno de Aragón para afrontar la llegada de miles de personas a la comunidad con motivo del eclipse. Estos espacios permitirán ordenar parte de la afluencia de visitantes, ofrecer zonas de aparcamiento y estancia, concentrar servicios básicos y reducir la presión sobre lugares no preparados para acoger grandes concentraciones de público.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de agosto, siempre que haya plazas disponibles. Ante el incremento de la demanda en los últimos días, todo apunta a que el número de reservas seguirá creciendo hasta la celebración del eclipse.