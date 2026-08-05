Refuerzo de la vigilancia en las carreteras y las zonas de monte: así será el trabajo de la Guardia Civil en el eclipse

Reunión del dispositivo de seguridad por el eclipse de la Guardia Civil Guardia Civil

El eclipse total de sol está a la vuelta de la esquina y los cuerpos de seguridad miden hasta el último centímetro para tenerlo todo atado para que todo el mundo pueda disfrutar de este fenómeno.

Con este fin el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se ha reunido este miércoles con el general jefe de la Zona de Aragón, jefe del Sector de Tráfico y los jefes de las Comandancias de la Guardia Civil de Zaragoza y Teruel, para hablar sobre el dispositivo de seguridad.

El dispositivo de seguridad se desarrollará durante las jornadas previas, el día del eclipse y la fase posterior de retorno, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad vial y dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

Uno de los principales ejes del operativo será la seguridad vial, ante el previsible incremento de desplazamientos por carretera y la concentración de vehículos en zonas de observación.

Para ello, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Aragón va a reforzar la vigilancia en las principales vías de comunicación.

Por lo que regulará la circulación en los accesos a puntos de mayor afluencia y velará por prevenir conductas que puedan comprometer la seguridad, como las detenciones indebidas de vehículos en la calzada, estacionamientos irregulares o la ocupación de lugares no habilitados.

El dispositivo contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, USECICs, GREIM, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso y otras especialidades presentes en esta Comunidad Autónoma, que reforzarán la vigilancia para garantizar la seguridad pública y el mantenimiento del orden público.

Por parte de Seprona se prestará especial atención a la reciente normativa sobre prevención de incendios recogida en el Decreto Ley 2/2026, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, para la prevención y anticipación de emergencias como consecuencia del eclipse solar.

Esta establece la prohibición de acceder con vehículos a motor a zonas forestales, introducir material pirotécnico o productos de combustión.

La coordinación de la Guardia Civil con otros cuerpos policiales, servicios de emergencias y administraciones locales permitirá ofrecer una respuesta integral y con vocación de eficacia durante el desarrollo de este evento.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar los desplazamientos con antelación, respetar en todo momento las indicaciones de los agentes, estacionar únicamente en los lugares habilitados y evitar cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía.