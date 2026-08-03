Vox ampliará la retirada de la 'paga semanal' a otros centros de menores: "Utilizan el dinero como moneda de cambio"

La retirada de la 'paga semanal' en los centros de menores se va a extender a más de los tres anunciados. El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, lo ha anunciado este lunes en una visita a Cadrete donde ha informado de la retirada de la cita previa en los departamentos del Gobierno de Aragón.

La polémica norma de Vox, así, se va a extender más allá de los tres centros ya conocidos (Movera, Peralta de Sal y Torrero). La decisión, ha expuesto, se rige por los niveles "de conflictividad".

"Hay un problema enorme de inseguridad en estos centros y el que haya dinero en efectivo circulando es tremendo", ha señalado Nolasco.

Según ha explicado el vicepresidente las palizas, robos, "extorsiones" que dice haber en los centros se debe a temas de dinero: "Usan esta paga como moneda de cambio".

Así, ha señalado que "por qué tenemos que pagar a personas que no se comportan, que no conviven y que no están haciendo nada".

Ante el anuncio de investigaciones abiertas por la Fiscalía, la ministra Sira Riego o el Justicia de Aragón, Nolasco ha subrayado la legalidad de la norma: "Tenemos informes jurídicos favorables del departamento".

De esta forma, ha querido echar por tierra la investigación de la ministra: "Está más ocupada en estas cosas que en vigilar la corrupción de su gobierno mafioso", ha acusado.

Por lo que ha incidido que en la norma "no hay una discriminación por cuestión de raza, de sexo o de nacionalidad".

Así, ha informado que también se le ha entregado toda la información y documentación a la Fiscalía.

"Lo único que es que en aquellos centros donde hemos eliminado esa paga resulta que prácticamente el 100% son menores no acompañados", ha expuesto.

Del mismo modo, ha defendido en la "necesidad" de hacer pruebas de edad y ha puesto de ejemplo que "hace poco una persona que supuestamente tenía 13 años, tenía 20 y dos hijos".

Listado de ONGs

A esta medida se une la anunciada este viernes en la que Nolasco señaló que se iban a eliminar las subvenciones a las ONG que colaboraran con la "invasión" de Ceuta.

Preguntado por esta nueva decisión, el vicepresidente ha señalado que se está elaborando una lista de aquellas que se están "beneficiando": "No es lógico que ante una auténtica invasión haya ONG que quieran lucrarse", ha denunciado.

"Llama la atención que entren 50.000 personas de golpe o más que no sabemos quiénes son, y que haya personas o entidades que quieran que se queden. Evidentemente el interés es económico, en el mejor de los casos", ha incidido.