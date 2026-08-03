Espectacular granizada en Calanda (Teruel): bolas del tamaño de monedas de un euro y caída de 13 grados en minutos

Una fuerte granizada ha descargado este lunes en Calanda (Teruel) con bolas de un tamaño superior al de las monedas de un euro.

El tiempo, informan desde Meteo Calanda, ha cambiado en apenas unos minutos.

La temperatura se ha desplomado de 32,4 °C a 19,4 °C, una diferencia de 13 grados que ha ido acompañada de rachas de hasta 63 kilómetros por hora.

Solo en este municipio se han recogido más de 17 litros por metro cuadrado.

Este lunes, parte de Aragón estaba en alerta naranja por peligro importante de tormentas.

Estos episodios podrían ir acompañados de granizo superior a 2 centímetros y rachas fuertes de viento, como ha ocurrido en Calanda.

El aviso afecta tanto al sur de Huesca como a la ribera del Ebro de Zaragoza y al Bajo Aragón de Teruel.

Además, el Pirineo oscense y el centro de Huesca mantiene activado el nivel amarillo tanto por lluvias como por tormentas.

En este caso, podrían acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en cuestión de una hora.

La propia Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en el tercio este y sector noreste de la cuenca del Ebro (Aragón y Cataluña).

Noticia en actualización

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Por ello, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com) , así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.