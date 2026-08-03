El calor pasa factura a Aragón: las cuatro olas dejan ya 71 muertes por altas temperaturas en un verano sin respiro

Las cuatro olas de calor de este verano de récords han terminado pasando factura a Aragón. Solo en estos cuatro episodios se han registrado 71 muertes atribuibles a las altas temperaturas, según las estadísticas del Instituto de Salud Carlos III.

La primera, entre el 21 y el 24 de junio, terminó con 19 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas.

Apenas unos días después, entre el 5 y el 9 de julio, Aragón tuvo que afrontar la segunda, en la que se registraron otras 22 muertes.

La tercera llegó entre el 21 y el 23 de julio, con 13 fallecimientos, mientras que la cuarta, la más reciente, se extendió entre el 29 de julio y el 1 de agosto y deja 17 más.

En total, solo en estos cuatro episodios suman 71 fallecimientos. Se trata, en su mayoría, de personas de más de 65 años con patologías previas que se han visto agravadas por las altísimas temperaturas de este verano.

A los días de más de 40 grados se han unido noches tropicales que no han bajado de los 20, haciendo que apenas haya habido respiro desde mediados de mayo.

Municipios como Quinto, La Almunia de Doña Godina o Zaragoza capital se han convertido en habituales del ránquin nacional de temperaturas máximas.

Las propias estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que este ha sido el julio más cálido de la historia, mientras que junio fue el segundo peor desde que hay registros.

El comportamiento térmico del inicio del verano ya anticipaba unos meses excepcionales. La Agencia Estatal de Meteorología destacó ya que durante la primera ola se superaron los 40 grados en Aragón en varias ocasiones.

La situación no ha sido, en todo caso, exclusiva de la Comunidad. En el conjunto de España, junio también quedó entre los más cálidos, con una temperatura media muy por encima de los valores habituales.

Desde junio han sido 164 las personas que han perdido la vida en las tres provincias por motivos atribuibles al calor. La cifra empeora la de 2025, mientras que a nivel nacional, los fallecidos se cuentan ya por miles.

Esta semana, la Aemet prevé máximas de entre 36 y 38 grados y mínimas que rara vez bajarán de los 20.

A nivel nacional, en el interior del nordeste peninsular se esperan chubascos que podrían ir acompañados con tormentas fuertes o muy fuertes, mientras que para el viernes no hay previstas afecciones significativas.