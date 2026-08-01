CHA abre 'casting' de candidatos a las elecciones municipales de 2027 en redes sociales: "Mándame un MD y hablamos"

El presidente y portavoz de CHA en las Cortes, Jorge Pueyo, ha abierto un particular casting para encontrar candidatos para las elecciones municipales de 2027, en las que los nacionalistas se jugarán repetir el buen resultado de un 8-F en el que doblaron su representación hasta los 6 escaños.

La puesta en escena no puede ser más curiosa. A través de su perfil oficial de Instagram, en el que suma más de 51.000 seguidores, y limpiacristales y rasqueta en la mano, Pueyo hace un llamamiento a quienes estén interesados en presentarse en su pueblo con CHA.

"Antes de que sigas 'scrolleando' déjame que te limpie la pantalla, que la llevas que da miedo", comienza.

Tras este 'gag', asegura que CHA está creciendo desde el 8-F, que la gente "se está animando" y que "hay una ola de ilusión".

"Parece que también hay mucha gente que quiere presentarse por sus pueblos. Y es lo que les decimos: que nadie se va a quedar solo, que les vamos a ayudar y que Aragón, sin pueblos, no es Aragón", continúa.

Es entonces cuando Pueyo se dirige directamente a los interesados: "Si quieres presentarte por tu pueblo, quieres cambiar las cosas y quieres luchar por un Aragón mejor para todos y todas, mándame un Mensaje Directo (MD) y sigue scrolleando".

En las últimas elecciones, CHA se ha quedado a las puertas en 'plazas' tan importantes como el Ayuntamiento de Zaragoza.

La falta de unión entre Podemos, Zaragoza en Común (ZEC) y la propia CHA hizo que Choaquín Bernal se quedara a unos pocos votos de volver a la plaza del Pilar. También dejó fuera al podemista Fernando Rivarés e hizo que los comunes tuvieran que conformarse con dos concejales, lejos del resultado que llevó a la Alcaldía a Pedro Santisteve.

La incógnita ahora es qué pasará en mayo de 2027. La izquierda a la izquierda del PSOE se arriesga a que los socialistas se coman parte de su espacio.

Todo apunta a que se intentará una alianza, pero las autonómicas de este 2026, en las que Podemos, CHA e IU concurrieron por separado, demostraron que poner a todos de acuerdo no será fácil y que absolutamente nada puede darse por hecho.

A esto hay que añadir el propio músculo de CHA, que podría volver a intentar presentarse en solitario para repetir la 'hazaña' de febrero.

Tan importante como lo que ocurra en el Ayuntamiento será lo que pase en los pueblos de la provincia.

El 'peso' de CHA será vital para ver si el PSOE puede retener la Diputación Provincial (DPZ), la única gran institución en la que gobierna tras el batacazo electoral de 2023, o termina cediéndola al PP.

Y para todo esto no hay tiempo que perder. Aunque mayo parece lejano, los partidos tendrán que empezar a hacer listas en unos pocos meses, de ahí el llamamiento en redes.

Denuncia en Fiscalía

Esta semana, CHA denunciaba al Gobierno de Aragón ante la Fiscalía a raíz de la decisión de Vox de quitar la 'paga semanal' a los menores migrantes de los centros de la Comunidad.

"Consideramos que existe un posible delito de prevaricación y un posible delito de odio, por retirar de forma discriminatoria las asignaciones a menores migrantes tutelados por el Gobierno de Aragón, y solicitamos que se anule la instrucción", decía Jorge Pueyo.

Después de que la propia fiscal asegurase este viernes que el asunto ya se está investigando, el partido celebró haber apuntado en la buena dirección desde el primer momento.

"Retirar esta asignación de manera discriminatoria es una vulneración de la Constitución, la Convención de Derechos del niño y la legislación aragonesa. Pero hacerlo, a conciencia, denunciamos que podría constituir un delito de prevaricación y un delito de odio", insistía el líder de Chunta.